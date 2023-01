Libero Mail, qualcosa si muove. Verso un lento ritorno alla normalità

Dopo diversi giorni di passione, che hanno visto milioni di persone prive di accesso a Libero Mail e Virgilio Mail, qualcosa inizia a muoversi.

Diversi utenti hanno iniziato a ricevere, a singhiozzo e senza un ordine apparente, alcune email ricevute nei giorni scorsi.

Abbiamo provato anche noi ad accedere alla web mail. In luogo dell’ormai tristemente noto messaggio di scuse, ora è possibile effettuare la login al servizio.

Tutto risolto dunque? Al momento in cui scriviamo, purtroppo decisamente no. Infatti, dopo aver inserito indirizzo email e password, ecco la schermata che otteniamo:

Il nuovo comunicato di ItaliaOnLine

“È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità.

È stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive.

I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti.

I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani.

Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema.”

Ancora una volta, siamo dunque costretti ad attendere. La novità (comunque positiva) è che qualcosa si sta muovendo. Lo staff IT di ItaliaOnLine sta lavorando alla soluzione del disservizio. Certo ogni minuto che passata è tempo prezioso per gli utenti. Rimane da capire (ammesso che verrà mai svelato) il reale problema occorso, e soprattutto quali contromisure sta adottando la società perché il disastro non si ripeta.

Senza adeguate rassicurazioni, appellarsi ai 25 anni di servizio non sarà certo sufficiente a recuperare la fiducia persa.