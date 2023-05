Come chattare con Bing basato su GPT con Microsoft Edge su iPhone e iPad

In questo nostro precedente articolo abbiamo visto come dialogare con l’intelligenza artificiale di Bing Chat, basata su GPT di OpenAI, su pc e Mac con Microsoft Edge, che è disponibile anche per iOS e iPadOS: possiamo quindi utilizzare il browser di Microsoft anche su iPhone e iPad.

L’interfaccia utente sui dispositivi mobili varia, chiaramente, rispetto a quella desktop: ad esempio, su iPhone e iPad non è disponibile l’esperienza Bing integrata nella barra laterale. Possiamo comunque accedere all’esperienza basata su web del chatbot di Bing, anche da mobile.

In attesa che arrivi anche in Italia l’app ufficiale per iPhone di ChatGPT di OpenAI, lanciata al momento solo negli Stati Uniti, possiamo dunque chattare con il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di Microsoft Bing: non è esattamente la stessa tecnologia di quello di OpenAI, ma analoga.

Il nuovo Bing AI utilizza la stessa tecnologia che sta alla base di ChatGPT e che è stata sviluppata da OpenAI, ma impiega la nuova versione del modello di linguaggio, GPT-4; oltre ad altre differenze.

Tra queste, ad esempio, la possibilità di scegliere uno stile di conversazione, come abbiamo visto nel precedente articolo.

È possibile accedere alla chat potenziata dall’intelligenza artificiale dal nuovo Bing e al nuovo Bing AI Chat non è possibile accedere da altri browser mobile, come Safari o Chrome.

Ci sono vari modi per utilizzare Bing AI Chat: uno di questi è via web tramite Microsoft Edge per iOS e iPadOS (ce ne sono anche altri).

Se Microsoft Edge non è già installato sul nostro dispositivo, possiamo scaricarlo dall’App Store di Apple.

Una volta aperto Microsoft Edge su iPhone o iPad, accediamo al nuovo Bing semplicemente digitando e avviando una nuova ricerca nell’apposita barra o casella di input.

Nella schermata di ricerca del nuovo Bing, facciamo clic sul tab Chat.

Il tab Chat ci fa accedere all’interfaccia web del chatbot basato su intelligenza artificiale di Bing.

Qui possiamo quindi chattare con l’AI potenziata dal modello di linguaggio GPT, come siamo soliti fare con altri strumenti, tramite prompt testuali digitando le nostre domande nell’apposita casella di testo, in basso. Oppure facendo tap sui suggerimenti di domande che lo stesso Bing ci propone, come ulteriori possibilità di approfondimento.

Accedendo con l’account Microsoft, l’esperienza è più completa e possiamo porre un numero maggiore di quesiti all’AI di Bing.

Con Microsoft Edge per iOS, possiamo avere anche su iPhone il tasto Individua con l’icona di Bing, direttamente nella barra degli strumenti.

Se non lo vediamo, possiamo attivarlo in questo modo:

In Microsoft Edge per iOS, facciamo tap sul pulsante con i tre puntini e tocchiamo su Impostazioni .

. Nelle Impostazioni di Microsoft Edge, selezioniamo Generale .

. Nella scheda Generale , c’è l’item Nuova modalità copilot Bing che verosimilmente è disattivata.

, c’è l’item che verosimilmente è disattivata. Tocchiamo la riga Nuova modalità copilot Bing e attiviamo lo switch associato.

Ora il tasto Individua, riconoscibile dall’icona di Bing, è accessibile in modo semplice e rapido dalla barra degli strumenti.

Toccandolo, possiamo aprire direttamente l’esperienza della chat basata sull’intelligenza artificiale del nuovo Bing.

Possiamo chattare con un input vocale (toccando sull’icona del microfono) o con il prompt testuale (toccando l’icona della tastiera e digitando nella casella di testo).