Come Adobe migliora la customer experience per i brand B2B

Per aiutare i brand a comprendere veramente le preferenze di acquisto di ogni singolo cliente e a offrire customer experience convincenti, Adobe ha annunciato una serie innovazioni B2B per Experience Cloud.

Il contesto è quello in cui, secondo Adobe, i brand B2B che vogliono creare relazioni a lungo termine con i loro clienti e offrire esperienze d’impatto, devono mostrare una profonda comprensione di ogni individuo all’interno dell’account.

Inoltre, man mano che le organizzazioni di tutti i settori si espandono e trovano nuove opportunità di crescita sia lato consumer che professionale, la sfida è come avere una visione unica di una persona con la quale si hanno più relazioni attraverso diverse linee di business.

Con la disponibilità dell’edizione B2B di Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP), i dati delle persone e degli account first-party provenienti da più fonti Adobe e non Adobe sono riuniti in un’unica vista per la creazione e l’attivazione di audience attraverso i canali.

Adobe ha anche annunciato un’edizione B2P (Business-to-Person) di Adobe Real-time CDP.

Questa offre ai brand che si rivolgono sia ai consumatori finali che ai professionisti del settore un’unica offerta per unificare e attivare i loro profili di clienti. Questa nuova offerta permette ai brand di sapere se un cliente consumer è anche un cliente business e di creare esperienze basate su uno, l’altro o entrambi i contesti.

In tal modo, secondo la società californiana, Adobe Real-time CDP B2P Edition abilita nuove opportunità per fornire esperienze più olistiche per questi individui, offerte di cross-selling e fidelizzazione.

Dato che sempre più acquirenti B2B cercano un’esperienza di acquisto personalizzata, Product Recommendations for Adobe Commerce può ora essere impostato per supportare una vasta gamma di esigenze e strategie B2B.

I merchant di Adobe Commerce ora possono implementare suggerimenti intelligenti di prodotti che tengono conto dei prezzi e degli assortimenti.

Siccome Product Recommendations è potenziato dalla tecnologia di intelligenza artificiale e machine learning Adobe Sensei, riduce notevolmente la necessità di creare regole manuali e libera il tempo per concentrarsi su altre priorità, come l’ottimizzazione dei suggerimenti per aumentare i tassi di conversione.

Con gli ultimi miglioramenti di Experience Manager Forms, le marche B2B possono facilmente inserire nuovi fornitori attraverso flussi di lavoro digitali e firme elettroniche, riducendo notevolmente il lavoro manuale e garantendo un processo di enrollment altamente sicuro e privo di attrito.

Con Adobe Experience Manager Forms as a Cloud Service, i documenti che richiedono firme elettroniche possono ora essere inclusi in qualsiasi sito costruito con Experience Manager Sites per garantire che le esperienze di compilazione dei moduli e di firma elettronica siano coerenti in tutti i touchpoint del brand.

Inoltre, per le organizzazioni che richiedono una maggiore sicurezza, Experience Manager Forms permette ora agli utenti di fornire i loro documenti d’identificazione rilasciati dal governo per autenticare in modo sicuro le loro firme elettroniche attraverso Adobe Sign.

Infine, la user experience di nuova generazione di Adobe Marketo Engage ha iniziato il roll-out all’inizio di quest’anno e include un nuovo design coerente con Adobe Experience Cloud.

Gli utenti vedranno un menu ad albero aggiornato per accedere a tutte le campagne, i flussi di lavoro e le risorse, una nuova navigazione globale, così come prestazioni migliorate e miglioramenti di produttività.

Entro quest’anno, i nuovi clienti enterprise di Adobe Marketo Engage potranno utilizzare le credenziali utente Adobe per accedere ad Adobe Marketo Engage, cosa che semplifica l’amministrazione in tutta Adobe Experience Cloud.