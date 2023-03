Colt e Zscaler rafforzano la partnership con il lancio di una piattaforma di sicurezza globale per i dipendenti

Colt e Zscaler hanno annunciato oggi l’intenzione di distribuire la piattaforma di sicurezza in-the-cloud Zero Trust Exchange di Zscaler ai 5000 dipendenti di Colt in 31 paesi del mondo. L’implementazione della pluripremiata piattaforma di sicurezza di Zscaler su questa scala aiuterà Colt a raggiungere i principali obiettivi di trasformazione aziendale, come la riduzione del rischio informatico, il miglioramento della produttività, la possibilità di migliorare l’esperienza degli utenti e la riduzione dei costi associati a un’architettura di sicurezza pesante on-premise. L’introduzione della piattaforma Zero Trust Exchange è un altro passo fondamentale per sostenere la strategia di lavoro flessibile di Colt, “Flexible First”, che prevede un gateway di rete sicuro e robusto per l’accesso alle applicazioni da parte del personale, sia che lavori da remoto che in ufficio.

Il rollout pianificato viene annunciato mentre Colt e Zscaler festeggiano dieci anni di collaborazione di successo. Grazie alla stretta collaborazione nell’ambito di un ecosistema di partner globali connessi, Colt è diventata un partner Zscaler molto apprezzato in questo periodo, consentendo ai programmi di trasformazione digitale sicura di molti clienti aziendali di accedere in modo sicuro a infrastrutture digitali e applicazioni cloud flessibili e ad alte prestazioni.

Zero Trust Exchange è una piattaforma di sicurezza cloud-native che connette in modo sicuro qualsiasi utente, dispositivo e applicazione, indipendentemente dalla posizione. Seguendo il principio dell’accesso meno privilegiato, la piattaforma stabilisce la fiducia attraverso l’identità e il contesto dell’utente – inclusi posizione, dispositivo, applicazione e contenuto – e quindi crea connessioni sicure e dirette basate sull’applicazione di criteri. La piattaforma, in quanto fattore abilitante dei progetti di trasformazione digitale delle organizzazioni, aiuta a ridurre i costi, a eliminare la superficie di attacco di Internet e a prevenire il movimento laterale delle minacce, offrendo al contempo un’esperienza utente eccellente. Inoltre, per soddisfare i requisiti legali e le normative, la sicurezza informatica è una pietra miliare per l’implementazione sicura dei carichi di lavoro negli ambienti di cloud pubblico.

Ash Surti, EVP – technology and security, Colt Technology Services, ha dichiarato: “Come i nostri clienti e partner, stiamo proseguendo il nostro percorso di trasformazione digitale con strategie che includono la migrazione al cloud e il passaggio permanente al lavoro ibrido, ma queste strategie presentano l’esigenza molto concreta di proteggere noi stessi e gli stakeholder da minacce di cybersecurity sempre più sofisticate. Zero Trust Exchange di Zscaler offre una difesa senza pari contro questi rischi potenzialmente devastanti. Abbiamo costruito una fantastica partnership con Zscaler negli ultimi dieci anni, quindi è stata una decisione naturale rivolgersi a loro per realizzare questa parte critica del nostro percorso. Inoltre, la collaborazione con Zscaler su questo progetto ci permette di aggiungere ancora più intuizioni, profondità ed esperienza pratica quando parliamo con i nostri clienti della sicurezza delle loro infrastrutture digitali e dei loro percorsi di trasformazione”.

“Siamo lieti di vedere che Colt sta dando l’esempio nel mondo odierno altamente mobile e cloud-centrico e ha scelto la nostra piattaforma per la connettività protetta per accelerare la sua iniziativa di trasformazione in modo sicuro”, ha dichiarato Blanca Galletero, VP of EMEA Channel and Alliances di Zscaler. “I nuovi stili di lavoro flessibili e i carichi di lavoro nel cloud richiedono un cambio di paradigma nella sicurezza per tutte le aziende. Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership di lunga data, fornendo il supporto di cui hanno bisogno per fare il prossimo passo nel loro entusiasmante viaggio di trasformazione digitale.”

Il miglioramento della sicurezza rimane un fattore chiave per la migrazione al cloud delle aziende e uno dei risultati più importanti. L’ultimo Annual Cloud Study di Colt ha rilevato che il miglioramento della sicurezza è stato il vantaggio più comunemente citato nei progetti di ottimizzazione della connettività cloud. Ma la sicurezza tradizionale può limitare il potenziale delle tecnologie di infrastruttura digitale. Uno studio di Zscaler condotto da Network World ha rilevato che l’80% delle aziende che implementano SASE teme che la sicurezza tradizionale limiti i vantaggi offerti da SASE. True Zero Trust verifica l’identità e il contesto, controlla i contenuti e l’accesso e applica i criteri prima di connettersi alle applicazioni interne o esterne.