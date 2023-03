Cloud security: così Check Point migliora la gestione dei rischi

Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha introdotto un nuovo motore di gestione del rischio e funzionalità avanzate nella Check Point CloudGuard Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP).

Le nuove funzionalità – sottolinea l’azienda – includono la prioritizzazione intelligente dei rischi, la scansione agentless, la gestione dei privilegi e la pipeline security. Con un’attenzione particolare allo scenario, alla velocità e all’automazione, le nuove potenzialità ottimizzano la cloud security, eliminando le complessità e i problemi più superficiali associati ai tradizionali avvisi di cloud security standalone. In questo modo i team di sicurezza hanno la possibilità di concentrarsi sulla prevenzione completa delle minacce dal codice al cloud attraverso l’intero ciclo di vita dell’applicazione, supportando al contempo l’agilità di DevOps.

L’adozione del cloud e la digital transformation continuano ad accelerare, sottolinea Check Point. Il Cloud Security Report del 2022 ha dimostrato che il 35% degli intervistati esegue più del 50% dei propri workload nel cloud. Tuttavia, il 72% è estremamente preoccupato per la sicurezza del cloud e il 76% è ostacolato dalla complessità della gestione di più cloud provider, che spesso si traduce in configurazioni errate, mancanza di visibilità ed esposizione ai cyberattacchi. Inoltre, lo studio ha rivelato che la configurazione errata è considerata la prima causa di incidenti legati alla sicurezza, il che può essere attribuito alla necessità di operazioni di sicurezza h24 e alla stanchezza dovuta dal fatto di dover rimanere sempre allerta.

“Per le organizzazioni, gestire il rischio di sicurezza e supportare al contempo cicli di sviluppo cloud-native più rapidi è sempre impegnativo. Man mano che i team di sviluppo crescono, le organizzazioni sono alla ricerca di una piattaforma unificata che le aiuti a stabilire le priorità e a intraprendere in modo efficiente azioni più forti per ridurre il rischio di sicurezza, in modo da poter gestire efficacemente la sicurezza, invece di rimanere indietro”, ha affermato Melinda Marks, Senior Analyst, Enterprise Strategy Group (ESG)

Con il lancio dell’Effective Risk Management (ERM), in aggiunta a Cloud Identity & Entitlement Management (CIEM), Agentless Workload Posture (AWP) e ai tool di Pipeline Security, Check Point CloudGuard offre una prioritizzazione intelligente dei rischi. Ora consente ai team di eliminare rapidamente le vulnerabilità critiche, come le configurazioni errate e gli accessi con privilegi eccessivi, in base alla gravità durante il ciclo di vita dello sviluppo del software. L’output collaborativo che le organizzazioni ricevono è semplice, di facile comprensione e si concentra sulle minacce più importanti per loro, riducendo così la complessità che un tempo rappresentava una sfida. Riducendo questa complessità, il panorama delle minacce diventa meno preoccupante.

“L’adozione del cloud continua ad accelerare e la capacità di semplificare la cloud security è diventata vitale. Con l’aggiunta di Effective Risk Management e l’ampliamento dell’offerta CNAPP per Check Point CloudGuard, stiamo permettendo alle aziende di potenziare la CNAPP e di adottare un approccio alla cloud security orientato alla prevenzione e facile da gestire. Grazie alla nostra intelligenza artificiale contestuale e al motore di valutazione del rischio, i team di sicurezza non devono più decidere manualmente quali avvisi correggere per primi: la macchina lo farà per loro. Eliminando questo onere, i nostri clienti possono concentrarsi sulla migrazione dei loro workload più importanti nel cloud con tranquillità”, ha spiegato TJ Gonen, VP Cloud Security di Check Point Software.

Check Point CloudGuard combina gli strumenti più recenti in una nuova generazione di funzionalità CNAPP per aiutare i professionisti della security, eliminando al contempo gli ostacoli per DevSecOps con gli strumenti ShiftLeft. Check Point CloudGuard utilizza la potenza e il potenziale dell’unificazione insieme al valore operativo per gli utenti finali, tra cui: