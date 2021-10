Cloud pubblico, OVHcloud potenzia l’offerta di database gestito

OVHcloud sta ampliando il proprio catalogo Database-as-a-Service (DBaaS) con la disponibilità globale dei Managed Databases for MongoDB e della versione beta gratuita di quattro diffusi database: MySQL, PostgreSQL, Redis e Kafka.

Dato che sempre più aziende desiderano migrare i propri database in cloud per aumentare la propria agilità e scalabilità, OVHcloud propone loro affidabilità e conformità con un servizio basato completamente sulla propria infrastruttura di trusted cloud.

Le soluzioni di database gestito consentono agli sviluppatori di non doversi preoccupare della sua configurazione, dell’impostazione e della manutenzione del software, dei backup e dell’infrastruttura hardware che richiedono molto tempo per eseguire il servizio in modo sicuro.

Inoltre, sono compatibili con le soluzioni OVHcloud (Bare Metal, Hosted Private Cloud, Public Cloud, Virtual Private Servers) e con l’infrastruttura on premise delle aziende.

Con Managed Databases for MongoDB, lanciato precedentemente in versione beta nel giugno 2021 e ora disponibile per tutti, gli utenti beneficiano della versione più recente e ufficiale di MongoDB, con la possibilità di utilizzo in pochi minuti grazie al sistema verticalmente integrato di OVHcloud.