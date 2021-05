Cloud e machine learning combatteranno l’inquinamento degli oceani

La tecnologia viene in soccorso dell’ambiente e, grazie al cloud, gli esperti possono capire se le scie che vengono avvistate in acqua sono processi naturali o sono frutto di atti criminali, come sversamento di sostanze nocive.

Questo, inoltre, viene portato all’attenzione dell’opinione pubblica, sensibilizzandola e aiutandola a pretendere da governi e istituzioni che l’ambiente sia rispettato.

Skytruth è un’organizzazione no-profit che punta a utilizzare le immagini satellitari per stimolare le persone a proteggere l’ambiente.

L’idea di combattere lo scarico in mare di petrolio è venuta dopo che Skytruth ha contribuito a fondare il Global Fishing Watch, una piattaforma che utilizza i dati satellitari per monitorare l’attività di pesca nell’oceano.

Le chiazze di petrolio stanno inquinando gli oceani e le attività di pesca commerciale stanno decimando le popolazioni ittiche. L’organizzazione no-profit vuole anche mostrare come le pratiche minerarie stiano intasando i fiumi e distruggendo la regione degli Appalachi degli Stati Uniti orientali e la foresta pluviale amazzonica del Sud America.

La potenza del cloud per sconfiggere i crimini contro l’ambiente

Grazie alla maggiore disponibilità di immagini satellitari (il programma AWS Open Data Sponsorship Program include i dati radar del satellite Copernicus Sentinel-1), Skytruth è in grado di mostrare al mondo ciò che prima era nascosto.

Come? Grazie al Machine Learning – in particolare, “Deep Learning”.

Il deep learning è un approccio al machine learning per cui il modello è addestrato a “imparare” qualcosa, a riconoscere un suono o un discorso, per esempio quando si chiede ad Alexa di riprodurre la propria canzone preferita.

I modelli di deep learning sono potenti strumenti multiuso che possono anche riconoscere le immagini, identificare sport si sta praticando e molto altro.

Più si “allena” un modello di deep learning, più diventa accurato.

Nel caso dello scarico di acque di sentina, il deep learning lavora per identificare le caratteristiche specifiche di una chiazza di petrolio in un’immagine satellitare.

Scartando foto con macchie simili ma di diversa natura.

Skytruth ha iniziato a costruire un modello di machine learning come partecipante al 2020 AWS Imagine Grant.

Soprannominato “Cerulean”, il modello è l’esempio di come un’organizzazione no-profit possa utilizzare il machine learning per gestire una quantità insormontabile di dati.