Cloud ibrido: Google e Vmware avanti insieme

Google Cloud ha annunciato una nuova partnership con Vmware per supportare i carichi di lavoro di Vmware Cloud Foundation su Google Cloud Platform. L’integrazione sarà possibile grazie all’utilizzo di un software progettato da CloudSimple.

In un blog post il ceo di Google Cloud, Thomas Kurian, ha ricordato come iclienti aziendali ripetano a Google quanto sia importante far funzionare i workload prioritari nel cloud. Stiamo parlando di applicazioni Sap e Oracle e di soluzioni di virtualizzazione Vmware.

Proprio per questo Google Cloud inizierà a supportare i workload Vmware.

Conla Google Cloud Vmware Solution di CloudSimple, che consente di fruire di Vmware as a service su cloud pubblico, i clienti saranno in grado di eseguire carichi di lavoro basati su vSphere nella Google Cloud Platform (GCP).

Ciò offre un'ampia gamma di scelte su come eseguire i workload VMware in una distribuzione ibrida, dalle moderne applicazioni containerizzate con Anthos alle applicazioni basate su VM con Vmware in GCP.

Si passa dal datacenter software defined

La nuova soluzione sfrutterà le tecnologie di data center software defined, inclusi i software vSphere, NSX e vSAN distribuiti su una piattaforma amministrata da CloudSimple per GCP.

Ciò significa che i clienti saranno in grado di migrare i carichi di lavoro Vmware su un SDDC in esecuzione in GCP, beneficiando dei punti di forza di GCP come la nostra infrastruttura performante, sicura, globale e scalabile e le nostre principali funzionalità di analisi dei dati, AI e ML. Gli utenti avranno pieno accesso nativo allo stack VMware completo, inclusi vCenter, vSAN e NSX-T.

Google Cloud fornirà la prima linea di supporto, lavorando a stretto contatto con CloudSimple per garantire ai clienti un'esperienza di supporto del prodotto ottimizzata e che le loro applicazioni business-critical siano supportate con gli SLA di cui i clienti aziendali hanno bisogno.

La collaborazione, ricorda Kurian, si basa su una storia di partnership fra Google Cloud e Vmware in cui sono state fornite varie soluzioni integrate.

Kurian ricorda le integrazioni di Google Cloud per NSX Service Mesh e SD-WAN di VeloCloud, che consentono di implementare e ottenere visibilità nei carichi di lavoro ibridi; Anthos di Google Cloud su vSphere , comprese le convalide per vSAN , come infrastruttura iperconvergente preferita per fornire una soluzione multicloud innovativa e fornire agli utenti di Kubernetes la possibilità di creare e gestire volumi di archiviazione persistenti; un plug-in di Google Cloud per vRealize Automation che offre un modo semplice per distribuire, orchestrare e gestire le risorse di Google Cloud dall'ambiente di vRealize Automation.

La soluzione Vmware per Google Cloud di CloudSimple sarà disponibile sul Google Cloud Marketplace entro la fine dell'anno.