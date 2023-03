Claroty: nuove integrazioni con ServiceNow per rispondere alle vulnerabilità

Claroty, società specializzata in sistemi cyber-fisici (CPS) per ambienti industriali, sanitari e commerciali, ha ulteriormente ampliato la propria presenza all’interno dell’ecosistema ServiceNow rilasciando un nuovo set di integrazioni native che sfrutta l’infrastruttura Service Graph Connector (SGC) e Vulnerability Response (VR).

Queste integrazioni – spiega l’azienda – consentono ai prodotti CMDB e VR di ServiceNow di acquisire dettagli approfonditi relativi ai sistemi cyber-fisici tramite l’Extended Internet of Things (XIoT), che vengono automaticamente rilevati e profilati da Claroty. I clienti sono così in grado di ottenere un inventario completo e centralizzato delle proprie risorse, di identificare e agire contro le risorse vulnerabili e di promuovere l’efficienza e ridurre i rischi dove maggiormente necessario.

Pienamente compatibili con le piattaforme xDome e Medigate, basate su SaaS, e con la soluzione CTD (Continuous Threat Detection) on-premise di Claroty, le integrazioni consentono all’Operational Technology Manager (OTM), a Vulnerability Response e al software di gestione della manutenzione computerizzata (CMMS) di ServiceNow di utilizzare l’identità, il profilo, le vulnerabilità e i dati di rischio identificati da Claroty senza soluzione di continuità all’interno dei loro flussi di lavoro nativi, senza bisogno di script aggiuntivi o interventi manuali.

In questo modo, i clienti hanno la possibilità di ottimizzare ed estendere sicurezza e flussi di lavoro operativi grazie a un inventario centralizzato, e in tempo reale, di tutte le risorse e i relativi dettagli di rischio e vulnerabilità in tutti gli ambienti XIoT, alimentati direttamente dai prodotti Claroty nella piattaforma ServiceNow.

Le funzionalità e i vantaggi aggiuntivi includono:

Automatizzazione del rilevamento di tutte le risorse XIoT, inclusa la tecnologia operativa (OT), l’Internet of Medical Things (IoMT), i sistemi di gestione degli edifici (BMS) e altre risorse IoT commerciali.

commerciali. L’unione dell’inventario XIoT con l’inventario IT tracciato nel CMDB di ServiceNow per crearne uno unificato e contestualizzato per la sicurezza informatica, nonché approfondito con tutte le risorse connesse.

Utilizzo senza soluzione di continuità dei dati sugli asset esportati da Claroty CTD, xDome e Medigate su vari prodotti ServiceNow senza alcun intervento manuale aggiuntivo, poiché ogni integrazione include il supporto integrato per il modello di dati nativo di ServiceNow.

Estensione dei flussi di lavoro e delle funzionalità di classificazione delle vulnerabilità IT o SecOps esistenti ai sistemi XIoT.

Indagini e risposte più efficaci in caso di incidenti legati alla sicurezza informatica XIoT.

“Man, mano che i sistemi cyber-fisici diventano più connessi e complessi, risultano anche più vulnerabili alle intrusioni informatiche. La maggior parte delle vulnerabilità del settore, infatti, è dovuta al fatto che le aziende non sono in grado di vedere e inventariare completamente le proprie risorse XIoT, il che lascia la porta spalancata ai malintenzionati.

L’integrazione di ServiceNow OTMS con xDome, Medigate e CTD di Claroty offre alle aziende le capacità di rilevamento degli asset e di gestione delle vulnerabilità necessarie per proteggere le operazioni industriali, sanitarie o commerciali, il tutto all’interno della piattaforma ServiceNow“, ha affermato Karan Shrivastava, Director of Product Management, Operational Technology di ServiceNow.

“Claroty e ServiceNow insieme aiutano le aziende a scoprire in modo rapido e completo le risorse di loro proprietà, il che consente di valutare e affrontare rapidamente le vulnerabilità legate a tali risorse.

La combinazione delle capacità granulari di gestione passiva delle vulnerabilità di Claroty con il supporto nativo per la modellazione dei dati degli asset di ServiceNow consente ai nostri clienti di ottenere resilienza informatica e operativa prevenendo gli attacchi informatici e i tempi di inattività”, ha affermato Stephan Goldberg, VP Technology Alliances di Claroty.

Le integrazioni per Claroty CTD, xDome e Medigate sono disponibili sul ServiceNow Store: