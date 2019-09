Citrix Managed Desktops, Windows cloud e virtuale

Citrix Systems ha annunciato il lancio di Citrix Managed Desktops, un’offerta cloud-hosted che permette alle aziende di fornire applicazioni e desktop basati su Windows dal cloud a qualsiasi dispositivo, ovunque e in modo semplice e unificato.

Come è ormai noto, i desktop non sono più solo fisici, ma sì è avviato un robusto percorso di virtualizzazione. In questo contesto si inserisce il nuovo prodotto di Citrix, da sempre all'avanguardia in questo segmento di mercato.

Servizio profondamente innovativo e distribuito in stretta collaborazione con un forte ecosistema di partner, Citrix Managed Desktops offre tutto il necessario per il rilascio sicuro di desktop e applicazioni Windows in modo semplice e veloce. Ecco le principali caratteristiche del nuovo prodotto della società americana:

Fornisce velocemente desktop a utenti interni ed esterni, tra cui anche lavoratori stagionali o a contratto, permettendo loro di accedere in modo sicuro alle risorse aziendali.

Scala rapidamente i desktop virtuali per andare incontro a possibili cambiamenti della richiesta, come per esempio l’arrivo massiccio di nuovi dipendenti in seguito a una fusione o un’acquisizione.

Integra facilmente i desktop virtuali in hosting su Azure con Active Directory on premise e altre risorse aziendali.

su Azure con Active Directory on premise e altre risorse aziendali. Installa e gestisce in modo efficiente carichi di lavoro in diverse aree geografiche per assicurare che app e desktop siano il più possibile vicine agli utenti finali e ottimizzare performance e esperienza utente.

Forte di un’interfaccia utente incorporata multi-tenant, i partner di Citrix possono costruire servizi personalizzati direttamente on top di Citrix Managed Desktops, creando valore aggiunto in diversi mercati verticali.

Citrix Managed Desktops è disponibile dal 26 agosto e può essere acquistato su base mensile o comunque a termine, dando alle aziende la flessibilità di allinearsi con le sempre mutevoli esigenze del business mantenendo i costi sotto controllo.