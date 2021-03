Cisco Live! Digital, novità e innovazioni a tutto campo

Al Cisco Live! Digital, la società americana ha svelato numerose novità davanti ad una platea virtuale di oltre 90000 partecipanti.

Man mano che le aziende adottano soluzioni SaaS, Internet e cloud per adottare strategie di cloud ibrido, la visibilità oltre la rete aziendale è fondamentale. Cisco ha annunciato l’integrazione della soluzione di intelligence internet e cloud ThousandEyes con il portfolio di switch Cisco Catalyst 9000 e Cisco AppDynamics Dash Studio, presentando la prima e unica offerta per la visibilità dell’intero stack, specifica per le reti enterprise e cloud.

L’accelerazione del lavoro ibrido e la transizione al cloud ha aumentato la complessità della gestione delle reti e della sicurezza su una superficie di attacco in espansione di utenti, dispositivi, applicazioni e dati.

Cisco ha semplificato le attività di rete e sicurezza grazie all’ampliamento dell’architettura Secure Access Service Edge (SASE) con la possibilità di acquistare tutti i componenti principali in un’unica offerta e la flessibilità di passare facilmente a un servizio di abbonamento unificato in futuro. Cisco ha anche svelato le innovazioni alla piattaforma cloud-native, SecureX, offrendo una protezione completa dall’endpoint al cloud.

I clienti hanno bisogno di diversi tipi di soluzioni così come di diverse modalità per acquistarle e utilizzarle. Cisco presenta quindi Cisco Plus, una soluzione as-a-service flessibile e completa. Cisco Plus non è solo hardware as a service o software as a service – Cisco Plus è focalizzato su risultati ed esperienze e offrirà ai clienti maggiore velocità, agilità e scalabilità. Cisco Plus includerà anche soluzioni per il Networking-as-a-Service (NaaS), che unificherà il networking, la sicurezza e l’observability attraverso l’accesso, la WAN e i domini cloud per offrire un’esperienza senza precedenti.

La rapida digitalizzazione e il 5G creeranno incredibili opportunità ma dobbiamo fare in modo che siano alla portata di tutti. Un futuro inclusivo richiede una trasformazione della rete che cambi per sempre l’economia di internet. Per questo, Cisco ha annunciato l’evoluzione della propria strategia per l’Internet del futuro con innovazioni nell’ambito del silicio, optical, software e dei sistemi che consentono di ripensare le reti su vasta scala.

Per quasi 60 anni le password hanno causato non pochi problemi sia agli utenti che agli amministratori IT. Le password sono facilmente compromettibili e difficili da gestire, oltre a costare alle aziende miliardi di dollari ogni anno. Cisco Secure presenta una modalità di autenticazione senza password e indipendente dall’infrastruttura progettata da Duo, che permette agli utenti di accedere in modo sicuro alle applicazioni cloud tramite chiavi di sicurezza o alla tecnologia biometrica della piattaforma. L’autenticazione senza password di Duo fa parte della piattaforma zero trust di Cisco, che sovrappone il controllo del dispositivo e del comportamento per rafforzare ulteriormente la sicurezza della fase di login.

La pandemia sta avendo un profondo impatto sul nostro modo di lavorare. È più che mai fondamentale che le persone abbiano gli strumenti per essere produttivi, ovunque si trovino fisicamente a lavorare. In questo senso, la società ha presentato innovazioni a Webex, la piattaforma recentemente arricchita con oltre 400 funzionalità, per aiutare le persone a lavorare in modo più intelligente e favorire il benessere ed esperienze di lavoro più inclusive. Sono inoltre stati presentati nuovi sviluppi in ambito Contact Center.