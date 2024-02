Cisco annuncia il taglio di oltre 4000 dipendenti

Cisco ha annunciate che taglierà il 5% della sua forza lavoro globale, ovvero più di 4.000 posti di lavoro, e ha abbassato l’obiettivo di fatturato annuale.

La società americana si trova a dover affrontare un contesto economico molto complesso, che ha portato a migliaia di licenziamenti da parte delle aziende tecnologiche quest’anno.

Cisco ha tagliato le previsioni per il fatturato a 51,5-52,5 miliardi di dollari da 53,8-55 miliardi di dollari, come previsto in precedenza.

“Continuiamo inoltre a vedere una domanda debole da parte dei nostri clienti telco e provider di servizi via cavo”, ha dichiarato Il CEO Chuck Robbins in una conference call.

Gli analisti si aspettano che la domanda di prodotti Cisco rimanga sotto pressione, in quanto i clienti del settore delle telecomunicazioni limitano la spesa, dando la priorità allo smaltimento delle scorte in eccesso di apparecchiature di rete.

L’accumulo di scorte di hardware di rete dovrebbe risolversi nella seconda metà del 2024 o all’inizio del 2025, ha dichiarato Joe Brunetto, analista di Third Bridge, come riportato da Reuters.

Da tempo Cisco si sta concentrando sull’intelligenza artificiale e sulla partnership con Nvidia per incrementare la crescita.

Cisco prevede per il terzo trimestre un fatturato compreso tra 12,1 e 12,3 miliardi di dollari, al di sotto delle stime di 13,1 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG.

La società guidata da Chuck Robbins dovrà sostenere un onere di 800 milioni di dollari per i licenziamenti al lordo delle imposte, costituito da costi di licenziamento e altri costi, e prevede di riconoscere la maggior parte degli oneri nella prima metà dell’anno fiscale 2025.