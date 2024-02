Cisco e NVIDIA aiutano le imprese a implementare e gestire in modo semplice e rapido un’infrastruttura AI sicura

Cisco e NVIDIA hanno annunciato oggi l’intenzione di offrire soluzioni infrastrutturali di intelligenza artificiale per il data center che siano facili da implementare e gestire e che permettano di ottenere l’enorme potenza di calcolo di cui le aziende hanno bisogno per avere successo nell’era dell’intelligenza artificiale.

“L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui lavoriamo e viviamo e la storia ha dimostrato che un cambiamento di questa portata richiederà alle aziende di ripensare e riarchitettare le proprie infrastrutture”, ha dichiarato Chuck Robbins, Presidente e CEO di Cisco. “Il rafforzamento della nostra grande partnership con NVIDIA consentirà alle imprese di disporre della tecnologia e delle competenze necessarie per costruire, distribuire, gestire e proteggere le soluzioni di intelligenza artificiale su scala.”

“Le aziende di tutto il mondo stanno correndo per trasformare le loro attività con l’IA generativa”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Lavorando a stretto contatto con Cisco, stiamo rendendo più facile che mai per le imprese ottenere l’infrastruttura necessaria per trarre vantaggio dall’IA, la forza tecnologica più potente del nostro tempo.”

Cisco, con la sua esperienza nel settore delle reti Ethernet e il suo vasto ecosistema di partner, insieme a NVIDIA, l’inventore della GPU che ha alimentato il boom dell’IA, condividono la visione e l’impegno di aiutare i clienti ad affrontare la transizione verso l’IA con un’infrastruttura basata su Ethernet altamente sicura.

Negli ultimi anni Cisco e NVIDIA hanno offerto un’ampia gamma di soluzioni di prodotto integrate tra i dispositivi di collaborazione Webex e gli ambienti di calcolo dei data center per consentire ai lavoratori ibridi di disporre di spazi di lavoro flessibili, riunioni basate sull’AI e infrastrutture di desktop virtuali. Le aziende stanno ora approfondendo la loro partnership nel data center per consentire ai clienti aziendali una gestione scalabile e automatizzata dei cluster AI, la risoluzione automatizzata dei problemi, le migliori esperienze dei clienti e altro ancora.

Le soluzioni integrate per data center di Cisco e NVIDIA disponibili da oggi