IT per la logistica: il Gruppo Hardis apre una filiale in Italia

Hardis Group, azienda francese di consulenza e servizi IT, pure player di Salesforce e editore di software per la logistica, annuncia di avere acquisito la quota di maggioranza di Hardis Italia, fondata nel 1995 e partner integratore della suite software Reflex. L’accordo, pienamente in linea con la strategia di espansione internazionale del Gruppo Hardis, prevede la creazione di una nuova filiale italiana con sede a Milano e fa seguito ad iniziative analoghe in Spagna (2017), Paesi Bassi (2018) e Polonia (2021).

La società di analisi Gartner ha definito Hardis Group come uno dei principali fornitori di WMS in Europa per il suo software Reflex WMS. La business unit Reflex, che pubblica software di gestione logistica in modalità SaaS, serve oltre 450 clienti in 25 Paesi.

Il Gruppo Hardis ha scelto di aprire una nuova filiale in Italia grazie alle condizioni commerciali favorevoli del Paese, soprattutto nei segmenti della digitalizzazione dei processi e dell’e-commerce, sottolinea l’azienda.

L’obiettivo è anche quello di crescere approfittando delle solide basi di Hardis Italia, tra cui il suo team di esperti di logistica formati su Reflex che garantiscono un servizio locale end-to-end (consulenza, sviluppo e assistenza), nonché della base consolidata di clienti importanti in vari settori, tra cui quello manifatturiero, dei beni di lusso e dei servizi logistici. L’operazione è in linea con il triplice obiettivo di Hardis Group di offrire assistenza locale alle imprese italiane dotate della suite Reflex, di supportare i clienti internazionali con l’implementazione multi-Paese delle sue applicazioni e di ampliare il portafoglio clienti.

“Puntiamo a triplicare le vendite in Italia nei prossimi due anni”, ha dichiarato Nicolas Odet, Presidente di Hardis Group. “Possiamo profittare di basi solide, di un team esperto e di una base di clienti consolidata in settori come i beni di lusso, la moda, la vendita al dettaglio, i servizi logistici e l’agroalimentare”.

Gruppo dirigente e nuove assunzioni in Hardis Italia

Hardis Group Italia sarà guidata da un team di due persone: Luca Proietto, Direttore operativo, il cui compito principale sarà quello di far crescere l’azienda, supervisionare i team incaricati di implementare la suite di software di gestione logistica Reflex e garantire che la filiale mantenga gli impegni presi con i clienti. Luca Proietto ha oltre 10 anni di esperienza in Hardis Group dove ha ricoperto in precedenza le funzioni di direttore di programma e di responsabile del team di consulenti.

Filippo Ratti ricoprirà il ruolo di Direttore commerciale e anche lui lavora da oltre 10 anni con Hardis Group. Avrà il compito di implementare la strategia commerciale e di marketing del Gruppo in Italia per Reflex e di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita.

“Hardis Italia e Hardis Group condividono una lunga storia di successo”, ha dichiarato Achille Sordi, fondatore di Hardis Italia. “Ho creato l’azienda nel 1995 per portare le soluzioni software del nostro partner sul mercato italiano. Questa nuova fase è un naturale passo avanti e il segno di una nuova fase ambiziosa ed entusiasmante per Hardis Italia, Reflex e i nostri team”.

Per sostenere la propria crescita nei prossimi due anni Hardis Italia raddoppierà l’organico. L’azienda, che attualmente impiega circa 15 persone, sta cercando attivamente consulenti tecnici e funzionali, project manager, sviluppatori e un responsabile marketing.