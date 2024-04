Bitdefender lancia Voyager Ventures per dare impulso all’innovazione

Bitdefender ha annunciato il lancio di Bitdefender Voyager Ventures (BVV), una nuova iniziativa di investimento dedicata a finanziare e coltivare la prossima generazione di startup nei settori della sicurezza informatica, dell’analisi dei dati, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale (AI).

BVV è un’iniziativa di respiro internazionale, con particolare attenzione all’Europa, e si concentrerà su opportunità di investimento in fase selezione o Serie A, dove potrà agire in qualità di capofila o co-investitore.

Bitdefender Voyager Ventures si distingue per fornire alle start-up più del solo aiuto in termini di capitale economico. BVV offre infatti a queste aziende anche una preziosa combinazione di supporto strategico e operativo, con l’obiettivo di aiutarle a entrare più rapidamente nel mercato e a crescere. Queste risorse includono l’accesso all’esperienza di Bitdefender nel settore e nel go-to-market, alle tecnologie complementari e all’ecosistema globale di partner commerciali dell’azienda.

“In un periodo caratterizzato da rapidi progressi e nuove sfide nel campo della cybersicurezza, Bitdefender Voyager Ventures rappresenta il profondo impegno della nostra azienda per l’innovazione e per il sostegno a eccezionali talenti imprenditoriali in Europa e nel mondo” spiega Florin Talpes, co-fondatore e CEO di Bitdefender che prosegue “La nostra profonda esperienza nella creazione di un’azienda leader nella sicurezza informatica globale ci consente di aiutare nuove aziende a sviluppare la prossima serie di soluzioni innovative e a portarle sul mercato”.

L’esperienza di Bitdefender si estende sia alla sicurezza dei consumatori che a quella delle aziende, con un’ampia gamma di soluzioni e comprovate strategie di go-to-market che hanno facilitato l’espansione globale dell’azienda a più di 20.000 partner e milioni di clienti in oltre 170 Paesi.

Da diversi anni Bitdefender si impegna nel favorire la crescita delle startup di cybersicurezza in Europa l’azienda ha fatto da mentore a numerose aziende B2B e B2C nel corso degli anni, fornendo indicazioni in aree quali la gestione dei prodotti, l’espansione internazionale, la strategia di vendita, le pubbliche relazioni, la creazione di team e altro ancora. Questa iniziativa sottolinea il ruolo di Bitdefender non solo come investitore, ma anche come valido partner per le imprese che si distinguono in termini di innovazione e che mirano ad avere un impatto significativo nel settore della sicurezza informatica.

Nell’indirizzare la propria attività di investimento verso startup nei settori della cybersicurezza, dell’analisi dei dati, dell’automazione e dell’IA, Bitdefender Voyager Ventures cerca di lavorare con team solidi e appassionati nella creazione di soluzioni innovative.