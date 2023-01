CES 2023: Intel lancia i processori mobili Core di 13a generazione

Lo scorso settembre, all’Intel Innovation, Intel aveva presentato la famiglia di processori Intel Core di 13a generazione con il lancio dei processori desktop “K” sbloccati, tra cui il processore desktop più veloce: l’i9-13900K. Questi processori continuano a utilizzare l’architettura ibrida ad alte prestazioni di Intel per ottimizzare la creazione di contenuti, la produttività e il gaming.

Ora, in occasione del CES 2023 di Las Vegas, l’azienda ha annunciato la famiglia 13th Gen Intel Core mobile processor, che porta le prestazioni ed esperienze superiori alle piattaforme mobili. La società di Santa Clara ha presentato 32 nuovi processori mobili Intel Core di 13a generazione con una ricca suite di funzionalità per tutti i segmenti di laptop.

La famiglia di processori mobili Intel Core di 13a generazione, nome in codice Raptor Lake, vede come punta di diamante l’Intel Core i9-13980HX, il primo processore a 24 core per un computer portatile e secondo l’azienda il processore mobile più veloce al mondo.

Intel Core di 13a generazione serie H

Tra le caratteristiche della nuova famiglia di processori 13th Gen Intel Core H-series troviamo:

Frequenza turbo fino a 5,6 gigahertz (GHz) , con prestazioni single- thread fino all’11% più veloci e prestazioni multitasking del 49% più veloci rispetto alla generazione precedente.

, con prestazioni single- fino all’11% più veloci e prestazioni multitasking del 49% più veloci rispetto alla generazione precedente. Fino a 24 core (8 Performance-core, 16 Efficient-core), 32 thread e Intel Thread Director migliorato.

(8 Performance-core, 16 Efficient-core), 32 thread e Intel Thread Director migliorato. Supporto full memory fino a 128 gigabyte (GB) totali per DDR5 (fino a 5.600 megahertz) e DDR4 (fino a 3.200 MHz).

(GB) totali per DDR5 (fino a 5.600 megahertz) e DDR4 (fino a 3.200 MHz). Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) per velocità Internet fino a 6 volte superiori senza interferenze con i canali Wi-Fi legacy.

per velocità Internet fino a 6 volte superiori senza interferenze con i canali Wi-Fi legacy. Connettività Bluetooth di ultima generazione con Intel Bluetooth LE Audio e Bluetooth 5.2 che supportano velocità fino a due volte superiori e connessioni a più dispositivi con un consumo energetico ridotto.

che supportano velocità fino a due volte superiori e connessioni a più dispositivi con un consumo energetico ridotto. Supporto Thunderbolt 4 , che offre velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo (Gbps) e connettività pc a più monitor 4K e accessori.

, che offre velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo (Gbps) e connettività pc a più monitor 4K e accessori. Esperienza grafica integrata migliorata grazie a uno stack di driver migliorato e agli insegnamenti tratti dal lavoro di Intel con la grafica discreta.

grazie a uno stack di driver migliorato e agli insegnamenti tratti dal lavoro di Intel con la grafica discreta. Capacità di overclocking su tutte le SKU HX e HK.

Con un numero cinque volte superiore di design di laptop HX alimentati da processori mobili Intel Core di 13a generazione rispetto a quelli di 12a generazione, ha dichiarato l’azienda, gli utenti possono scegliere tra 60 design HX per lo streaming e la creazione di contenuti con performance elevate.

Ma le novità Intel al CES 2023 non si fermano qui.

Processori Intel Core di 13a generazione serie P e serie U

Intel ha anche presentato i processori mobili Intel Core serie P e U di 13a generazione, perfetti per chi desidera prestazioni elevate in movimento in sistemi eleganti e sottili.

Questi offrono:

Fino a 14 core (6 core Performance, 8 core Efficient) e Intel Thread Director migliorato.

Nuove funzionalità grafiche Intel Iris Xe, tra cui endurance gaming, XeSS Super Sampling e Intel Arc Control.

Ampio supporto della memoria per DDR5 e DDR4 e varianti LP.

Intel Wi-Fi 6E (Gig+) integrato e nuove funzionalità wireless come Intel Connectivity Performance Suite, Intel Wi-Fi Proximity Sensing e Intel Bluetooth LE Audio.

Fino a quattro porte Thunderbolt 4 per la soluzione via cavo più veloce, semplice e affidabile per qualsiasi dock, display o accessorio.

Per la prima volta, alcuni progetti basati su processori Intel Core di 13a generazione saranno dotati della vision processing unit (VPU) Intel Movidius. Frutto di una profonda collaborazione con Microsoft per il nuovo Windows Studio Effects, le attività di intelligenza artificiale richieste per la collaborazione e lo streaming di livello professionale possono essere scaricate sulla VPU, liberando la CPU e la GPU per altri carichi di lavoro o per il multitasking.

Attraverso le serie H, P e U – sottolinea l’azienda –, i nuovi processori mobili aumenteranno le prestazioni per la prossima generazione di prodotti, laptop sottili e leggeri, pieghevoli, 2 in 1 e altri fattori di forma. Quest’anno sono attesi oltre 300 design unici da Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer, Republic of Gamers, Samsung e altri.

Per l’IoT edge, i processori Intel Core di 13a generazione offrono nuove funzionalità industriali, operazioni a temperature estese e CPU più performanti, con maggiori capacità grafiche e prestazioni AI. Ideali per i settori retail, dell’istruzione, della sanità, dell’aerospaziale, dell’industria e delle smart cities, i nuovi processori offrono un migliore consolidamento dei carichi di lavoro grazie a un maggior numero di core e thread, consentendo alle applicazioni di essere eseguite su un unico dispositivo.

Aggiornamenti per Intel Evo

Intel continua inoltre ad alzare il livello dei laptop e di altri fattori di forma on-the-go con le sue specifiche per laptop Intel Evo. Secondo la nuova specifica, i design Intel Evo con processori Intel Core di 13a generazione offrono tre esperienze chiave:

Performance mobile senza compromessi : verifiche per offrire una reattività costante quando si è scollegati, una maggiore durata della batteria nel mondo reale, risveglio istantaneo e ricarica rapida.

: verifiche per offrire una reattività costante quando si è scollegati, una maggiore durata della batteria nel mondo reale, risveglio istantaneo e ricarica rapida. Collaborazione smart : videoconferenze di qualità superiore grazie a tecnologie come Intel Connectivity Performance Suite e Intel Bluetooth LE Audio.

: videoconferenze di qualità superiore grazie a tecnologie come Intel Connectivity Performance Suite e Intel Bluetooth LE Audio. Intel Unison su progetti idonei: un’esperienza multidevice senza soluzione di continuità che consente di inviare messaggi di testo, telefonate, notifiche telefoniche e trasferire file dal pc a un telefono con sistema operativo Android o iOS.

L’esperienza dei laptop Intel Evo non si ferma al pc, sottolinea l’azienda. Il programma Engineered for Intel Evo estende gli elevati standard di verifica e co-engineering ai partner di accessori. Oltre ai dock Thunderbolt 4, ai monitor, allo storage e alle cuffie wireless, si aggiungono al programma nuovi accessori come mouse, tastiere e access point di partner chiave.

Nuove aggiunte alla famiglia desktop

Intel ha rafforzato anche l’esperienza desktop con nuovi processori che completano la famiglia di processori desktop di 13a generazione. Le nuove SKU da 35 e 65 watt offrono agli utenti di pc tradizionali una scelta ancora più ampia in termini di efficienza energetica, pur garantendo prestazioni elevate.

Tra le caratteristiche:

Fino a 5,6 GHz, 24 core/32 thread – con l’introduzione degli Efficient Core nei processori mainstream Intel Core i5 – e una cache L2 più grande che si combinano per offrire prestazioni superiori fino all’11% in single-thread e al 34% in multithread rispetto ai processori Intel Core non-K di 12a generazione. Questi guadagni di prestazioni da una generazione all’altra – afferma l’azienda – garantiscono che i nuovi processori Intel Core non-K di 13a generazione da 35 e 65 watt offrano prestazioni di livello superiore sia nel gaming che nella creazione di contenuti per gli utenti di pc mainstream.

– con l’introduzione degli Efficient Core nei processori mainstream Intel Core i5 – e una cache L2 più grande che si combinano per offrire prestazioni superiori fino all’11% in single-thread e al 34% in multithread rispetto ai processori Intel Core non-K di 12a generazione. Questi guadagni di prestazioni da una generazione all’altra – afferma l’azienda – garantiscono che i nuovi processori Intel Core non-K di 13a generazione da 35 e 65 watt offrano prestazioni di livello superiore sia nel gaming che nella creazione di contenuti per gli utenti di pc mainstream. Piena compatibilità in avanti e all’indietro con le schede madri della serie 600 e 700, nonché supporto per la memoria DDR5 e DDR4.

con le schede madri della serie 600 e 700, nonché supporto per la memoria DDR5 e DDR4. Efficienza energetica migliorata grazie alla tecnologia Intel Dynamic Tuning e a un migliore power scaling, per offrire prestazioni per watt (PPW) più elevate che mai.

Processori Intel serie N per il computing entry level

A seguito dell’abbandono dei marchi Pentium e Celeron, Intel ha infine presentato in occasione del CES 2023 i nuovi Intel Processor e Intel Core i3 nella famiglia di prodotti della serie N, pensati per il segmento dell’istruzione, l’informatica entry-level e le applicazioni edge native dell’IoT.

Sono caratterizzati da:

Nuovi core efficienti (microarchitettura con nome in codice Gracemont) costruiti sulla tecnologia di processo Intel 7.

(microarchitettura con nome in codice Gracemont) costruiti sulla tecnologia di processo Intel 7. Prestazioni delle applicazioni fino al 28% migliori e prestazioni grafiche del 64% migliori su Intel Processor rispetto alla generazione precedente.

e prestazioni grafiche del 64% migliori su Intel Processor rispetto alla generazione precedente. Per la prima volta, è possibile scalare alla nuova serie Intel Core i3 N per ottenere prestazioni applicative fino al 42% maggiori e prestazioni grafiche fino al 56% superiori rispetto a Intel Processor.

Riproduzione video HD fino a 10 ore senza ricarica.

Nuova decodifica AV1 , motore di visualizzazione ad alta risoluzione e supporto migliorato per IPU e fotocamera MIPI.

, motore di visualizzazione ad alta risoluzione e supporto migliorato per IPU e fotocamera MIPI. Connettività estesa con Intel Wi-Fi 6E (Gig+) e Bluetooth 5.2

Opzioni flessibili di memoria (LPDDR5, DDR5/DDR4) e di archiviazione (UFS/SSD/eMMC).

Questi processori sono progettati per i segmenti education e consumer che necessitano di un prezzo più basso e orientato al valore, ma che richiedono comunque prestazioni ed esperienze di alta qualità in aree come la collaborazione video e la produttività. Nel 2023 sono attesi oltre 50 design da Acer, Dell, HP, Lenovo e Asus, mentre Intel continua a guidare le partnership dell’ecosistema per ChromeOS e Windows.

Per le applicazioni edge native dell’IoT, i processori Intel Atom serie x7000E, Intel Processor N-series e Intel Core i3 N-series offrono l’inferenza del deep learning, la grafica e l’elaborazione multimediale da piattaforme efficienti dal punto di vista energetico. Questi processori sono utilizzati – sottolinea Intel – nelle insegne per la vendita al dettaglio, nei chioschi, nei sistemi di punti vendita, nei dispositivi portatili di imaging medico, nelle apparecchiature di automazione per ufficio come le fotocopiatrici e nei dispositivi di sicurezza e protezione come i videoregistratori di rete entry-level e nelle AI-box.