Ces 2021: nuova lineup di portatili e periferiche Asus

L’ultima linea di prodotti per il mobile computing lanciata al Ces 2021 da Asus comprende i nuovi notebook delle serie ZenBook, VivoBook, ExpertBook, Chromebook e TUF Gaming, insieme a un proiettore e a un nuovo monitor portatile.

In dettaglio, Asus ha lanciato al Ces i nuovi portatili ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), ZenBook Duo 14 (UX482), VivoBook S14 (S435), ExpertBook B9 (B9400 vPro), Chromebook Flip CX5 (CX5500), Chromebook CX9 (CX9400), BR1100 per il settore education e il laptop da gaming TUF Dash.

Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) è un laptop da 15 pollici di nuova generazione dotato del nuovo ScreenPad Plus inclinabile, un touchscreen secondario 4K a tutta larghezza che funziona insieme al display principale 4K OLED HDR per facilitare la produttività multitasking.

Il nuovo ZenBook Pro Duo 15 OLED è progettato per offrire prestazioni all’avanguardia, supportate da un processore Intel Core i9 di ultima generazione e da una GPU per laptop Nvidia GeForce RTX 3070. È inoltre certificato come laptop Nvidia Studio, piattaforma di eccellenza per i prodotti destinati in particolar modo ai professionisti creatori di contenuti.

Il modello ZenBook Duo 14 (UX482) di Asus è un portatile da 14 pollici con certificazione Intel Evo, dotato di ScreenPad Pluse con display principale FHD NanoEdge. ZenBook Duo 14 racchiude prestazioni elevate in un profilo sottile da 16,9 mm, grazie alla combinazione di processori Intel Core di undicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, con l’opzione della grafica discreta Nvidia GeForce MX450.

ZenBook Duo 14 è dotato anche della tecnologia Asus Intelligent Performance Technology, che funziona con i processori Intel di 11a generazione per ottimizzare le prestazioni: utilizzando la modalità Performance, gli utenti possono sfruttare fino al 40% di incremento della performance.

Sia il modello ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) che ZenBook Duo 14 (UX482) di Asus sono dotati del software ScreenXpert 2, che introduce potenti e intuitive funzionalità per ottimizzare i flussi di lavoro, ed entrambi presentano anche Asus Control Panel, un’applicazione completamente personalizzabile su ScreenPad Plus che velocizza i workflow creativi offrendo agli utenti un controllo preciso e intuitivo delle applicazioni: attualmente funziona con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro e After Effects, e la compatibilità – ha annunciato Asus – sarà ampliata nel prossimo futuro.

Il nuovissimo VivoBook S14 (S435) è un elegante laptop ultraleggero da 14 pollici con certificazione Intel Evo. È il più leggero modello VivoBook da 14 pollici ed è dotato dell’ultimo processore Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, 16 GB di memoria e Intel Optane Memory H10, per gestire qualsiasi carico di lavoro.

La produttività è ulteriormente migliorata da un’unità SSD PCIe SSD da 1 TB e dalla Asus Intelligent Performance Technology, che ottimizza le prestazioni preservando al contempo la durata della batteria, migliorando l’efficienza del sistema di raffreddamento e garantendo un funzionamento silenzioso.

ExpertBook B9 viene presentato da Asus come il portatile da 14 pollici più leggero al mondo: è verificato come laptop con piattaforma Intel Evo, con prestazioni e reattività premium per l’uso da parte di un’utenza business. Il modello da 880 g ha una batteria da 33 Wh, mentre il modello da 1005 g ha una batteria da 66 Wh con autonomia di tutto il giorno per una produttività continua e portatile. ExpertBook B9 soddisfa anche l’esigente standard militare MIL-STD 810H USA, i cui test garantiscono che il laptop possa resistere alle sollecitazioni della routine quotidiana e all’uso in movimento.

L’Asus Chromebook CX9 è progettato per i professionisti che prediligono i sistemi e gli strumenti cloud-first e collaborativi. È potenziato da un processore Intel Core i7 di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe e offre una mobilità take-anywhere che combina uno chassis leggero con prestazioni agili per migliorare le esperienze di lavoro remoto.

Il WiFi 6 ultraveloce, l’audio a doppio altoparlante certificato Harman Kardon e il display FHD antiriflesso contribuiscono a ottimizzare la giornata lavorativa da qualsiasi luogo, coadiuvati inoltre dal display NanoEdge da 14 pollici senza cornice su quattro lati dell’Asus Chromebook CX9.

Il Chromebook Flip CX5 amplia le capacità dei Chromebook per l’intrattenimento su cloud ed è equipaggiato con un processore Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe e con connettività WiFi 6, tecnologia Asus WiFi Stabilizer e doppi altoparlanti certificati Harman Kardon. Il supporto di Google Stadia e Nvidia GeForce NOW su Chromebook Flip CX5 offre agli utenti l’accesso ad ampie opzioni per il gaming.

L’Asus BR1100 da 11 pollici è progettato per il settore education come strumento per l’apprendimento a distanza mentre, dal lato delle periferiche, Asus ha lanciato ProArt Display PA148CTV, un monitor portatile FHD IPS da 14 pollici per i flussi di lavoro dei content creator, e ZenBeam Latte L1, proiettore compatto e con batteria incorporata.