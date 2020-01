Welt è un'azienda sud-coreana attiva nel settore del digital healthcare che è stata premiata con un Ces 2020 Innovation Awards per il suo prodotto Smart Belt Pro, che è a sua volta un importante aggiornamento di un precedente modello.

Smart Belt Pro, lanciato proprio in occasione del Ces 2020, è infatti dotato di una funzione di prevenzione delle cadute che Welt afferma essere la prima del suo genere ad affacciarsi sul mercato.

Questa funzionalità innovativa si aggiunge a una serie già ricca di funzioni della soluzione sviluppata da Welt, tra cui sono incluse la misurazione della vita, il calcolo del tempo di seduta, il monitoraggio dell'eccesso di cibo e il conteggio dei passi.

L’azienda spiega che, benché vari prodotti indossabili, tra cui l'Apple Watch, abbiano già introdotto una funzione di rilevamento delle cadute, questa è limitata dal fatto che tali device possono rilevare una caduta solo dopo che essa si è verificata.

Smart Belt Pro, al contrario, spiega ancora Welt, utilizza i segnali forniti dal sensore situato al centro del corpo per rilevare i pattern nei piccoli passi che gli oggetti indossati al polso non sono in grado di rilevare.

Secondo quanto afferma Welt, nel caso di Smart Belt Pro le cadute possono essere individuate in anticipo e prevenute analizzando le irregolarità rilevate nei pattern di camminata dell'utente.

Mediante una valutazione regolare del rischio di caduta e la capacità di anticipare le cadute che potrebbero verificarsi, questa funzione di prevenzione delle cadute di questa cintura smart, sottolinea ancora Welt, si differenzia dalle altre funzioni analoghe disponibili sul mercato.

Oltre a questa innovativa funzionalità, la nuova generazione Smart Belt Pro presenta anche molti miglioramenti rispetto alla versione precedente in termini di qualità della cintura, che valgono all’ultima edizione del prodotto la qualifica “Pro”.

Il cinturino in pelle, evidenzia Welt, viene realizzato a mano dai maestri artigiani dell’azienda, utilizzando pregiata pelle bovina italiana: si tratta dunque di un dispositivo smart con l’ambizione stilistica di non sfigurare, anche nell’aspetto, nei confronti dei migliori marchi di moda. La fibbia automatica è stata inoltre sviluppata da Welt in modo da essere quanto più comoda possibile da usare.

Maggiori informazioni sulla cintura Smart Belt Pro sono disponibili sul sito di Welt.