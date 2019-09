Apple ha annunciato Apple Watch Series 5, uno smartwatch con meno novità tecnologiche del consueto, ma di grande rilievo. Anzitutto, forse la più attesa: un display Retina che può rimanere sempre acceso e che quindi permette di vedere l'ora e altre informazioni importanti, senza dover alzare o toccare il display.

Per ottenere questo risultato, precisa Apple, ogni quadrante è stato attentamente ottimizzato per limitare al massimo il consumo di energia. Così, lo schermo si attenua in modo intelligente quando il polso dell'utente è abbassato e ritorna alla piena luminosità con un sollevamento o un tocco. Diverse tecnologie avanzate lavorano insieme per offrire questa nuova funzionalità, tra cui il display in polisilicone e ossido a bassa temperatura (LTPO), un driver per display a bassissima potenza, un efficiente circuito integrato per la gestione dei consumi e un nuovo sensore di luce ambientale. Questa combinazione di hardware innovativo e di design software consente ad Apple Watch Series 5 di offrire una durata della batteria di 18 ore.

Oltre al display Retina, tra le novità spicca un migliore sistema di localizzazione. La nuova bussola integrata e l'applicazione Mappe aggiornata consentono di sapere chiaramente verso dove ci si sta muovendo. Con il nuovo smartwatch, è possibile utilizzare la nuova app Bussola per vedere la direzione, l'inclinazione, latitudine, longitudine e l'altitudine a cui ci si trova. È possibile anche aggiungere una delle tre “complicazioni” della nuova Bussola allo schermo dell'orologio per vedere la direzione a colpo d'occhio.

Per una maggiore sicurezza personale durante i viaggi, Apple Watch Serie 5 possono permette di effettuare le chiamate internazionali ai servizi di emergenza, indipendentemente da dove il dispositivo è stato originariamente acquistato o se il piano cellulare è stato attivato. Le chiamate di emergenza internazionali funzionano anche con il rilevamento delle cadute (se abilitato) se Apple Watch rileva che l'utente ha subito una forte caduta e rimane immobile per circa un minuto vien avviata automaticamente una chiamata di emergenza. Questo anche senza iPhone nelle vicinanze.

Il prossimo watchOS 6 consentirà agli utenti di prendersi cura della propria salute e della propria forma fisica con nuove funzioni come Cycle Tracking, l'app Noise e Activity Trends.

Apple Watch Series 5 è disponibile in una gamma più ampia di materiali, tra cui alluminio, acciaio inossidabile, ceramica e un nuovissimo titanio. Apple Watch Series 5 (GPS) è disponibile su ordinazione già da oggi in 41 paesi e regioni e Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) è disponibile su ordinazione in 22 paesi e regioni. Entrambi i modelli saranno in vendita nei negozi a partire da venerdì 20 settembre.

Il prezzo di Apple Watch Series 5 (GPS) parte da 459 euro e nelle versione GPS + cellulare costa 559 euro. Da sottolineare che da oggi, la Series 3 (GPS), con GPS integrato, sensore ottico della frequenza cardiaca e resistenza all'acqua, avrà un prezzo di 239 euro e la serie 3 (GPS + cellulare) di 339 euro.