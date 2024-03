OmniFocus 4 su Vision Pro: il task management su ogni dispositivo Apple

Omni Group ha annunciato che OmniFocus 4.1 per Apple Vision Pro è uscito dalla fase beta di TestFlight ed è ora disponibile per il download sull’App Store. Naturalmente, si parla sempre dello store negli Stati Uniti, l’unico mercato in cui al momento il visore di realtà aumentata di Apple è disponibile.

E gli aggiornamenti dell’applicazione non si fermano qui. Per i clienti che utilizzano OmniFocus 4 sulle altre piattaforme supportate – che sono ormai molte: macOS, iOS, iPadOS, watchOS, web, e ora anche visionOS –, sono in fase di sviluppo e disponibili per il test alcune nuove release.

Insieme a OmniPlan nell’App Store per Apple Vision Pro, OmniFocus 4.1 è un’applicazione nativa per visionOS che porta OmniFocus 4 in una dimensione completamente nuova, afferma la società sviluppatirce.

OmniFocus 4.1 per Apple Vision Pro supporta tutte le funzionalità introdotte in OmniFocus 4.0 in modo nativo su questa nuova piattaforma spaziale. In OmniFocus per Apple Vision Pro, i conteggi dei badge fluttuano realmente sulla Perspectives Bar nello spazio tridimensionale e l’Inspector e i pulsanti più utilizzati hanno trovato una nuova collocazione al di fuori della finestra dell’applicazione.

Il team ha inoltre rivisitato e migliorato alcune delle decisioni di progettazione e implementazione prese durante lo sviluppo di OmniFocus 4. Ad esempio, ha reintrodotto un pulsante dedicato per l’inserimento rapido su VisionOS, invece di affidarsi all’attuale scorciatoia per l’inserimento rapido con un doppio tocco in OmniFocus 4 per iPhone e iPad. Inoltre, l’installazione dei plug-in di Omni Automation è più semplice che mai grazie all’introduzione dei nuovi Install Links (una funzione che l’azienda sta introducendo in OmniFocus 4.1 per Apple Vision Pro e che prevede di portare in OmniFocus su altre piattaforme nella release 4.2).

OmniFocus 4 per Apple Vision Pro può essere scaricato gratuitamente dall’App Store per Apple Vision Pro e include una prova di due settimane. Poiché OmniFocus 4 offre licenze universali per tutti i dispositivi, gli utenti che hanno già acquistato o sottoscritto OmniFocus 4, OmniFocus per Apple Vision Pro si sbloccherà automaticamente quando accederanno con il proprio account Omni, senza bisogno di ulteriori acquisti.

In test OmniFocus 4.2 tutto il resto

Oltre alla messa a punto di OmniFocus per Apple Vision Pro, il team ha individuato e risolto i bug su tutte le piattaforme già supportate. OmniFocus 4.2, ora disponibile in TestFlight, include una serie di miglioramenti come il significativo incremento delle prestazioni di outline su iPhone e iPad (l’aggiunta di un elemento a una inbox con più di 100 elementi è 20 volte più veloce in queste build rispetto alla release precedente, sostiene l‘azienda) e il supporto semplificato per l’installazione rapida dei plug-in Omni Automation tramite Install Link.

Per chi utilizza l’edizione Pro di OmniFocus, OmniFocus 4.2 introduce anche un nuovo tipo di regola di custom perspective. Le prospettive personalizzate possono ora essere impostate in modo da visualizzare gli elementi solo quando le date assegnate rientrano in un intervallo di date specificato: la richiesta di regola più popolare dagli utenti, sottolinea il team. Questo nuovo tipo di regola, così come il resto di questa release, è ancora in fase di sviluppo attivo: gli utenti possono provare la 4.2 e dare il proprio feedback al team.

C’è un update in arrivo anche su OmniFocus per il Web, che è stato aggiornato visivamente per adattarsi meglio a OmniFocus 4 sulle altre piattaforme supportate, con nuove icone e miglioramenti visivi in tutta l’interfaccia web. Le nuove funzionalità di OmniFocus 4 sono ora accessibili anche tramite OmniFocus per il Web. L’azienda prevede di rilasciare questo aggiornamento a tutti i clienti di OmniFocus per il Web nel prossimo futuro, ma chi vuole dare subito un’occhiata ai cambiamenti, sono disponibili le build di prova.

Omni Group ha rilasciato OmniFocus 4 alla fine dello scorso anno e, per la prima volta, questa nuova major relase è universale e viene lanciata contemporaneamente su tutti i dispositivi Apple compatibili su cui è possibile installare l’applicazione: Mac, iPhone, iPad e Apple Watch (ora si è aggiunto anche Apple Vision Pro).

OmniFocus 4 ha introdotto un’interfaccia modernizzata e unificata per Mac, iPhone, iPad e Apple Watch: l’ultima versione del software di task management è incentrata sulla struttura delle attività dell’utente, per aiutarlo a concentrarsi sulle attività giuste al momento giusto, e offre un’esperienza coerente, ottimizzata per ogni tipo di dispositivo, su tutti i dispositivi Apple.

Un abbonamento a OmniFocus (9,99 dollari al mese o 99,99 dollari per un anno intero) sblocca OmniFocus Pro su tutti i dispositivi Apple supportati e include l’accesso a OmniFocus per il Web da qualsiasi browser. In alternativa, è disponibile un abbonamento OmniFocus per il Web (4,99 dollari al mese o 49,99 dollari per un anno).

Per i clienti che preferiscono pagare una sola volta per sbloccare OmniFocus 4 sui propri dispositivi Apple, è disponibile anche come acquisto unico, universale e multipiattaforma (74,99 dollari per Standard, 149,99 dollari per Pro) che sblocca OmniFocus su Mac, iPhone, iPad, Apple Watch e Apple Vision Pro. I clienti che possiedono una versione precedente di OmniFocus idonea possono risparmiare il 50% con sconti automatici sull’aggiornamento.