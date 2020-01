BeBop Sensors è una startup B2B specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su sensori per tessuti smart: l’azienda sottolinea con orgoglio di aver distribuito finora oltre quattro milioni di sensori per tessuti intelligenti indossabili.

In occasione del Ces 2020 di Las Vegas arriva ora un nuovo, importante prodotto per la storia dell’azienda: il Forte Data Glove viene presentato da Bebop Sensors come il primo guanto tattile per la realtà virtuale integrato e progettato in modo specifico per Oculus Quest, Oculus Link, Oculus Rift S, Microsoft Windows Mixed Reality, Htc Vive Cosmos, Htc Vive Pro, Htc Focus Plus e Varjo VR.

Forte Data Glove, afferma Bebop Sensors, è il primo guanto aptico per Htc Cosmos e per gli headset Microsoft Windows Mixed Reality, tra cui quelli di Hp, Lenovo, Acer, Dell e Samsung, grazie all'integrazione con Hp Reverb. Inoltre, Forte Data Glove viene annunciato come il primo guanto aptico per la realtà virtuale a supportare pienamente Oculus Quest Link, che consente a Oculus Quest di sfruttare le capacità grafiche e la potenza di elaborazione di un computer per le interazioni di realtà virtuale di fascia high-end.

Infatti, Forte Data Glove di Bebop Sensors è un dispositivo pensato per un utilizzo enterprise, per attività aziendali quali il training, la manutenzione, il controllo di droni o robot, il design e il test di prodotti, trial clinici e riabilitazione, la progettazione CAD, la navigazione virtuale tra i dati e altre. Tuttavia, l’azienda cita, tra i settori target, anche il gaming avanzato.

Il BeBop Sensors Forte Data Glove è un guanto wireless per realtà virtuale e aumentata che consente di realizzare una soluzione VR completa di headset e data glove. Il dispositivo è adatto anche ai lavoratori spesso in movimento: è facilmente collocabile anche in una piccola borsa per una agevole portabilità e può funzionare quasi senza alcuna configurazione, per consentire di eseguire le attività aziendali ovunque e in qualsiasi momento.

Il Forte Data Glove è progettato per consentire alle persone, mediante la realtà virtuale, di effettuare cose pratiche con interazioni naturali della mano, proprio come si è soliti fare nel mondo reale. I guanti forniscono un feedback aptico necessario per un’esperienza realistica e immersiva, per far sentire gli utenti come se il mondo virtuale fosse tangibile.

Sul sito di BeBop Sensors sono disponibili maggiori informazioni sui Forte Data Glove.