Celli Group, beverage dispensing con la realtà aumentata

Celli Group ha adottato intelliDraught, la piattaforma IoT progettata con ThingWorx e l'Augmented Reality Vuforia di Ptc per conoscere in tempo reale tutti i parametri operativi della spillatura.

IntelliDraught è una piattaforma IoT che permette alle aziende di beverage di conoscere in tempo reale tutti i principali parametri operativi che attengono alla spillatura dei loro prodotti.

Tra questi troviamo lo stato del sistema (tempi di fermo, stato manutentivo, assorbimento elettrico del compressore frigorifero e così via), la qualità della bevanda somministrata (temperatura di servizio, corretta percentuale di miscelazione e così via) nonché le abitudini di consumo (quantità, stagionalità, fasce orarie e così via).

La disponibilità dei dati ma, soprattutto, la loro gestione offrono notevoli benefici a vari livelli. In primo luogo alle aziende produttrici di bevande, che acquistano e installano in tutto il mondo i sistemi di spillatura prodotti da Celli, per esempio in termini di supervisione della rete retail, della manutenzione predittiva e del monitoraggio dei consumi. Ai clienti finali è possibile assicurare una qualità costante e sempre al top della bevanda che viene somministrata – che si tratti di birra, soft drink o acqua trattata –, mentre nel suo complesso la disponibilità di informazioni smart rende la supply chain più agile ed efficiente lungo l'intera catena.

Esperienza unica grazie alla realtà aumentata

L’innovazione che caratterizza la soluzione IntelliDraught è ulteriormente arricchita dall’utilizzo della realtà aumentata. Grazie a Vuforia Studio, la soluzione di Ar integrata nella piattaforma ThingWorx di Ptc, è stato infatti possibile amplificare il potenziale combinato del 3D e dell’IoT per offrire un’esperienza di realtà aumentata tramite cui migliorare la fruizione del sistema.

La disponibilità in real time dei dati operativi e la loro contestualizzazione all’interno di un digital twin basato sulla geometria 3D di Creo, la piattaforma di Ptc dedicata alla progettazione, abilita nuove modalità di interazione con i sistemi di spillatura. Nel caso specifico, la tecnologia Ar di Vuforia, se utilizzata con dispositivi wearable, come per esempio i Microsoft Hololens, consente di vivere esperienze immersivi per gestire, per esempio, sessioni di formazione a distanza, così come interventi di manutenzione guidata.

Marketing digitale

Fruendo dell’app Vuforia su device mobili, quali smartphone o tablet, si apre invece una serie di altre opportunità, che possono essere sfruttate da un lato per gestire al meglio la somministrazione delle bevande al banco da parte del gestore del locale (per esempio prevenendo in anticipo l’esaurimento di un fusto durante una serata particolarmente affollata), dall’altro lato per regalare all’avventore una customer experience unica e integrata con le azioni di marketing digitale che le grandi aziende di beverage possono ideare sui vari target di avventori al fine di aumentarne l’engagement.