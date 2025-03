Le innovazioni Qualcomm in connettività e intelligenza artificiale al MWC di Barcellona

Qualcomm Technologies ha annunciato i suoi ultimi prodotti e traguardi nella connettività wireless e nell’intelligenza artificiale on-device al MWC Barcelona.

“Da 40 anni, Qualcomm è leader nelle tecnologie wireless di nuova generazione, dal 3G al 5G e ora nel 5G Advanced. Al MWC 2025, continuiamo a essere l’azienda che stabilisce il punto di riferimento per la connettività cellulare, e il Qualcomm X85 5G Modem-RF garantisce la leadership nella connettività per l’ecosistema Android,” ha dichiarato Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm. “Nell’era dell’AI e delle imminenti esperienze ibride e agentiche, è necessaria una connettività 5G ad alte prestazioni leader del settore.”

Qualcomm Technologies ha presentato il Qualcomm X85 5G Modem-RF, l’ottava generazione della soluzione modem-to-antenna 5G e la quarta generazione della piattaforma di connettività 5G potenziata dall’AI. Questa piattaforma avanzata stabilisce nuovi standard per il 5G – afferma l’azienda – e offre leadership nella connettività all’ecosistema Android, raggiungendo velocità di download fino a 12,5 Gbps e supportando sub-6 e mmWave per streaming, download e gaming senza interruzioni. Il Qualcomm X85 include un processore AI Qualcomm 5G migliorato con un acceleratore tensoriale hardware, che migliora le esperienze utente grazie a ottimizzazioni AI in termini di velocità, efficienza, copertura e consumo energetico.

L’azienda ha inoltre presentato nuovi modem IoT 4G, incluso uno con la prima SIM integrata (iSIM) del settore, progettato per offrire connettività ultra-low power su diverse reti e dispositivi IoT come contatori intelligenti, città smart, parcheggi, dispositivi sanitari, indossabili, telecamere IP, terminali POS e altro ancora.

Il 5G Open RAN alla ribalta, con Qualcomm

L’azienda ha annunciato che le sue soluzioni 5G Open RAN (O-RAN) stanno guadagnando slancio significativo con operatori di rete e fornitori di infrastrutture leader a livello globale. Viettel, il più grande operatore di rete mobile del Vietnam, ha implementato una rete live 5G O-RAN Massive MIMO utilizzando le piattaforme Qualcomm Dragonwing Cellular Infrastructure.

Inoltre, NTT DOCOMO, il più grande operatore di rete mobile del Giappone, ha selezionato unità distribuite virtualizzate O-RAN (vDU) che sfruttano le schede acceleratrici Qualcomm Dragonwing X100 per l’implementazione della sua rete vRAN 5G nazionale.

La ridefinizione della banda larga mobile

Qualcomm Technologies ha ridefinito la banda larga mobile con il lancio della piattaforma Qualcomm Dragonwing Fixed Wireless Access (FWA) Gen 4 Elite, la prima piattaforma FWA 5G Advanced al mondo. Alimentata dal modem-RF Qualcomm X85 5G, questa piattaforma offre esperienze di banda larga mobile wireless ultra-veloci, con velocità di download fino a 12,5 Gbps.

Include classificazione del traffico potenziata dall’AI on-device e integrazione AI edge da 40 TOPS, migliorando significativamente le prestazioni della rete e aprendo la strada all’innovazione AI generativa avanzata ai margini della rete. La piattaforma di prossima generazione è dotata di un potente processore quad-core, accelerazione hardware dedicata, modem-RF 5G integrato, GNSS, Wi-Fi 7 Tri-band e supporto middleware carrier ampio, rendendola una soluzione completa per il futuro della connettività wireless.

L’industria verso il 6G

Qualcomm Technologies continua a guidare l’industria con ricerche wireless avanzate su 5G Advanced, 6G, Wi-Fi, Bluetooth e UWB, concentrandosi sull’evoluzione fondamentale per una copertura ubiquitaria e una capacità massiva, sull’ottimizzazione operativa tramite AI e digital twins, e sull’abilitazione di servizi emergenti come esperienze immersive e sensing integrato. Le ultime innovazioni wireless sono in mostra al MWC.

Dimostrazioni e collaborazioni di Qualcomm per l’Edge AI

Al MWC, Qualcomm sta dimostrando la leadership nell’AI ibrida attraverso una serie di dimostrazioni e collaborazioni che rivelano come l’AI on-device e il computing edge sblocchino il pieno potenziale dell’AI sui dispositivi, creando esperienze utente più intuitive e reattive.

Qualcomm Technologies e IBM hanno annunciato un’espansione della collaborazione per promuovere soluzioni AI generative di livello enterprise tra edge e cloud. Questa collaborazione include il supporto per i modelli Granite di IBM tramite il Qualcomm AI Hub e l’integrazione di watsonx.governance su dispositivi edge alimentati dalle piattaforme Qualcomm Technologies per affrontare questioni di sicurezza, efficienza, affidabilità e governance delle soluzioni AI per le aziende.

L’azienda dimostra esperienze multimodali on-device che mostrano l’AI agentica su smartphone, PC e occhiali smart alimentati da Snapdragon. Su smartphone alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, vengono dimostrati vari casi d’uso con un’interfaccia utente AI agentica, inclusi compiti relativi a musica, navigazione, meteo e messaggistica.

Su PC Snapdragon X Series, vengono dimostrate esperienze AI commerciali on-device per applicazioni multimediali e di produttività. Viene inoltre mostrata una demo AI agentica multimodale on-device con uno smartphone Snapdragon 8 Elite e gli occhiali TCL Ray-Neo Smart Glasses con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) in esecuzione sul telefono.

