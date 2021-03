Cashback, sull’app Io arrivano le carte di pagamento dei supermercati

Novità molto attesa per il cashback di stato: con l’ultimo aggiornamento dell’app Io arrivano finalmente le prime carte di pagamento dei supermercati.

Sono infatti moltissimi i cittadini italiani che, nel fare la spesa, preferiscono utilizzare le carte emesse dalle GDO.

Infatti, non di rado queste carte consentono di accumulare punti per le varie raccolte, oppure garantiscono sconti extra, coupon e altri vantaggi.

In altre parole, un meccanismo evoluto di fidelity card, in cui tanto il cliente quanto il supermercato ottengono evidenti benefici.

Tuttavia, l’introduzione del cashback ha creato una sorta di corto circuito in questa relazione: i vantaggi offerti dalle catene della grande distribuzione entravano in competizione con il rimborso del 10% garantito dal piano Italia Cashless.

Una situazione abbastanza scomoda e che ha interferito direttamente con le strategie commerciali e di marketing di diverse società.

Con il recente aggiornamento di Io, è ora possibile inserire i dati di Più Conad Card, Fidaty Oro di Esselunga, e Coop.fi

Sicuramente non saranno pochi gli italiani ad apprezzare la novità, dato che ad oggi sono più di 10 milioni i download da App Store e Play Store e oltre 8 milioni i cittadini aderenti al cashback.

Un’adesione peraltro molto concreta, dato che finora le transazioni elaborate sono state ben 350 milioni, e 286 milioni quelle finora generate nel primo semestre 2021

Numeri importanti e su cui forse pochi avrebbero scommesso, alla vigilia del lancio di questa iniziativa. E probabilmente destinati ad aumentare con l’avvicinarsi della scadenza del primo semestre. Il super cashback da 1500 euro, ne siamo certi, sarà un potente stimolo per innumerevoli consumatori