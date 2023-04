Bing AI in ogni app iOS e Android, con la tastiera Microsoft SwiftKey

Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti a SwiftKey che portano l’esperienza di Bing AI su qualsiasi dispositivo mobile iOS o Android che supporti una tastiera di terze parti.

Sono state numerose, di recente, le novità che hanno riguardato Microsoft Bing, soprattutto in chiave intelligenza artificiale e per quel che riguarda le modalità di accedere e interagire con Bing.

Inoltre, Microsoft ha anche reso noto che Bing ha recentemente raggiunto i 100 milioni di utenti giornalieri e 100 milioni di chat. Ora, le nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale estendono queste capacità a milioni di dispositivi mobili in tutto il mondo.

SwiftKey – la tastiera Microsoft disponibile per Android e iPhone – fa parte della gamma di prodotti della società di Redmond sin dal 2016. Conta milioni di utenti in tutto il mondo – sottolinea Microsoft – che la apprezzano per la sua tecnologia di testo predittivo alimentata dall’intelligenza artificiale, che rende più facile scrivere senza errori di battitura, anche quando si è di fretta o si svolgono più task contemporaneamente.

Una volta scaricata, SwiftKey può essere impostata come tastiera predefinita sia su iOS che su Android, in modo da potervi accedere in tutte le proprie app preferite, da quelle di posta elettronica ai social media e altro ancora. SwiftKey consente inoltre di scegliere fino a cinque lingue da integrare nella tastiera.

Bing si integra con SwiftKey in tre modi principali: Search, Chat e Tone. L’aggiornamento è già disponibile e, una volta effettuato, si vedrà l’icona di Bing sopra la tastiera. Da qui è possibile selezionare la funzione che si desidera utilizzare.

Con la funzionalità Chat, è possibile accedere al nuovo Bing anche quando si è in movimento, per effettuare ricerche più dettagliate.

Con la funzione Tone è possibile comunicare in modo più efficace utilizzando l’intelligenza artificiale per personalizzare il testo in corso d’opera e adattarlo a qualsiasi situazione. Ad esempio, per essere più formali nelle email di lavoro o più casual e concisi per un post sui social.

Infine, con la funzionalità Cerca è possibile effettuare rapidamente ricerche sul web dalla tastiera, senza dover cambiare app.

Queste nuove funzioni di SwiftKey sono accessibili in tutti i mercati in cui è disponibile il nuovo Bing. Tutti gli utenti possono utilizzare la funzione di ricerca, mentre per accedere alle funzionalità Tone e Chat è necessario autenticarsi con il proprio account Microsoft e che questo sia stato approvato per accedere alla preview del nuovo Bing.