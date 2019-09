Carlo Barlocco curerà il business mobile di Lenovo in Italia

Carlo Barlocco entra in Lenovo come Executive Director MBG Europe Expansion. In questo ruolo, Barlocco guiderà il Mobile Business Group in Italia e farà parte del MBG EMEA Leadership Team. La nomina, precisa l'azienda, è in linea con la strategia europea di Lenovo di espandere il business mobile. L’Italia è stata scelta come progetto speciale per la conquista del mercato mobile sfruttando i punti di forza della divisione PC.

Rispondendo a Luca Rossi, Senior Vice President Lenovo EMEA and LA, Carlo Barlocco ha la responsabilità di espandere il business mobile valorizzando l’integrazione e la sinergia con le altre aree di Lenovo.

Con una storia ultraventennale nel mondo dell’Innovazione Tecnologica, Barlocco è stato diciotto anni in Samsung Electronics Italia, con una carriera che lo ha portato, nel corso del tempo, a ricoprire posizioni di leadership in ambito commerciale, trade e marketing fino a diventare Presidente. In tale funzione, che ha ricoperto per quattro anni, ha sviluppato e consolidato i mercati Large Enterprise, Telco e IT. Prima, a partire dal 1999, ha gestito la Divisione It Peripherals di Philips Italia occupandosi dello sviluppo del Trade Marketing.

“Lenovo mantiene l’impegno in innovazione nei mercati in cui opera e registra una crescita solida in tutti i settori, come dimostrano i risultati finanziari di questo trimestre; la nostra strategia anche per l’Italia, quindi, è valorizzare le nostre sinergie di gruppo per cogliere le nuove opportunità di sviluppo, a beneficio di clienti e consumatori. Sono davvero lieto dell’arrivo in Lenovo di Carlo, manager dalla visione strategica innovativa, dall’esperienza di successo, dalla storia riconosciuta da tutta l’industria. Sono certo che la sua conoscenza, le sue competenze e il suo contributo ci permetteranno di raggiungere traguardi ambiziosi in linea con la crescita europea”, dichiara Luca Rossi, Senior Vice President Lenovo EMEA and LA.

“Motorola è un'icona del settore, da sempre pioniere nel mondo delle telecomunicazioni. Offriremo al mercato europeo innovazione e qualità, attraverso una gamma di prodotti studiata per consumatori sempre più esigenti e digitali, che non vogliono scendere a compromessi. Sono lieto di mettere la mia esperienza a disposizione di Lenovo per contribuire alla crescita dell'azienda”, commenta Carlo Barlocco, Executive Director, MBG Europe Expansion di Lenovo.