Windows 365 Frontline, il pc cloud ottimizzato per il personale sul campo

Microsoft ha annunciato un ampliamento di Windows 365 – l’esperienza Windows nel cloud – con Windows 365 Frontline.

Ora in anteprima pubblica, Windows 365 Frontline aiuta le organizzazioni a soddisfare le esigenze di tutta la loro forza lavoro: in particolare, fornisce una migliore esperienza tecnologica per il personale sul campo e per i lavoratori part-time e su turni.

Inoltre, Microsoft sta anche offrendo i Cloud PC a un numero maggiore di dispositivi, con le nuove integrazioni di LG e Motorola.

Secondo le stime di Gartner, sottolinea Microsoft, ci sono 2,7 miliardi di frontline worker, più del doppio del numero di lavoratori in ufficio. Le organizzazioni devono affrontare sfide uniche per soddisfare le loro esigenze in termini di IT e di esperienza sul posto di lavoro. Le aziende devono scalare la tecnologia più velocemente e su una popolazione molto più ampia.

Dotare tutti i dipendenti sul campo di dispositivi propri non è economicamente fattibile per molte organizzazioni, soprattutto se molti di loro hanno bisogno di accedervi solo durante il lavoro. I frontline worker spesso condividono pc fisici o chioschi multimediali, che secondo alcuni CIO pongono problemi reali di sicurezza e identità. Questo può inibire la produttività e mettere a rischio informazioni critiche come la proprietà intellettuale o i dati dei clienti.

Con Windows 365 Frontline, l’intento di Microsoft è quello di introdurre un modo semplice e conveniente per le organizzazioni di estendere la potenza e la sicurezza dei Cloud PC ai lavoratori su turni. I pc cloud di Windows 365 Frontline consentono ai dipendenti di accedere alle applicazioni, alle impostazioni e ai dati Windows personalizzati, aiutandoli a risparmiare tempo e ad aumentare l’efficienza, oltre a consentire loro di lavorare ovunque e su qualsiasi dispositivo. Offre quindi nuove funzionalità agli amministratori IT per potenziare il personale sul campo.

Windows 365 Frontline – spiega Microsoft – è stato progettato per funzionare nel modo in cui lavora il personale sul campo, che siano lavoratori part-time o su turni. I loro Cloud PC sono accessibili durante il turno e si spengono quando il turno è terminato.

Microsoft ha lavorato a stretto contatto con i suoi clienti durante la realizzazione e i test di Windows 365 Frontline, ascoltando il loro feedback su ciò di cui hanno bisogno da un pc cloud e su come lo utilizzerebbero. Microsoft fa gli esempi di un radiologo che lavora in più ospedali, o un agente assicurativo che documenta gli incidenti in loco o un operatore dell’assistenza clienti che assiste clienti in tutto il mondo. Questi sono esempi che dimostrano come le persone possano trarre vantaggio dall’uso del loro Cloud PC per rimanere produttivi e sicuri per tutta la durata del proprio turno.

Con Windows 365 Frontline, ogni licenza acquistata consente a tre persone di accedere a un Cloud PC durante l’orario di lavoro. Ciò significa che invece di acquistare una licenza per ogni lavoratore su turni, è possibile acquistare solo le licenze sufficienti per il numero di dipendenti attivi in un determinato momento. Ad esempio, se un’azienda ha 300 dipendenti ma solo 100 di loro lavorano contemporaneamente, è sufficiente acquistare 100 licenze per consentire a tutti i 300 dipendenti di accedere alla loro esperienza Windows personalizzata durante i loro turni.

Windows 365 Frontline fornisce l’accesso all’esperienza completa e personalizzata di Windows in streaming da Microsoft Cloud e può essere acquistato, distribuito e gestito da Microsoft Intune insieme agli altri Cloud PC e ai dispositivi fisici.

Windows 365 è un’esperienza Windows completa nel cloud ed è costruito per mostrare il meglio di ciò che Microsoft offre, come il nuovo Microsoft Teams ed esperienze premium come Microsoft 365 Copilot (non appena saranno disponibili), su app specifiche per il settore e su un’ampia gamma di dispositivi, dai chioschi multimediali ai palmari ai pc.

Una volta effettuato il login, i dipendenti hanno accesso immediato a tutte le loro risorse personalizzate – app, dati, desktop e impostazioni – in modo da poter iniziare subito il turno.

Quando i dipendenti sono pronti per iniziare il loro turno, devono semplicemente accedere a Windows 365 dal web o dall’app Windows 365. Alla fine della giornata lavorativa, un Cloud PC personalizzato diventa disponibile per il dipendente successivo.

Per garantire la sicurezza dei dati dell’organizzazione, massimizzare gli investimenti IT e fornire un’esperienza Windows personalizzata e senza interruzioni ai lavoratori su turni, Windows 365 Frontline include funzionalità aggiuntive quali:

Lock screen automatico : Protezione dell’organizzazione da accessi non autorizzati grazie a un’impostazione che disattiva automaticamente gli utenti dai loro Cloud PC dopo un periodo di time-out specificato dall’utente.

: Protezione dell’organizzazione da accessi non autorizzati grazie a un’impostazione che disattiva automaticamente gli utenti dai loro Cloud PC dopo un periodo di time-out specificato dall’utente. Auto sign-out : se un dipendente dimentica di uscire alla fine del turno, è possibile automatizzare il log-off dell’utente per garantire che l’accesso a un Cloud PC sia disponibile per il lavoratore successivo.

: se un dipendente dimentica di uscire alla fine del turno, è possibile automatizzare il log-off dell’utente per garantire che l’accesso a un Cloud PC sia disponibile per il lavoratore successivo. Reset automatico : In situazioni in cui i dati devono essere cancellati da un Cloud PC alla fine del turno, la funzione di reset automatico ripristina il Cloud PC allo stato originale per ogni nuova sessione. I lavoratori in situazioni di elevata sicurezza o che gestiscono dati sensibili, come gli operatori sanitari, gli agenti del servizio clienti e i team di assistenza tecnica, possono essere produttivi sui Cloud PC in linea con le politiche di sicurezza dell’organizzazione. Questa funzione non sarà disponibile durante l’anteprima pubblica.

: In situazioni in cui i dati devono essere cancellati da un Cloud PC alla fine del turno, la funzione di reset automatico ripristina il Cloud PC allo stato originale per ogni nuova sessione. I lavoratori in situazioni di elevata sicurezza o che gestiscono dati sensibili, come gli operatori sanitari, gli agenti del servizio clienti e i team di assistenza tecnica, possono essere produttivi sui Cloud PC in linea con le politiche di sicurezza dell’organizzazione. Questa funzione non sarà disponibile durante l’anteprima pubblica. Aggiornamenti ottimizzati : Sfruttando i criteri esistenti di Windows Update for Business impostati dall’organizzazione, questa funzione aiuta a ottimizzare in modo intelligente i tempi di applicazione degli aggiornamenti di Windows per ridurre al minimo i riavvii durante il turno.

: Sfruttando i criteri esistenti di Windows Update for Business impostati dall’organizzazione, questa funzione aiuta a ottimizzare in modo intelligente i tempi di applicazione degli aggiornamenti di Windows per ridurre al minimo i riavvii durante il turno. Rapporto di utilizzo di Frontline: I modelli di utilizzo dei Cloud PC sono facili da monitorare in Microsoft Intune con un report che aiuta i clienti a garantire la disponibilità di un numero sufficiente di Cloud PC per soddisfare le esigenze dei loro dipendenti durante i turni.

Microsoft ha poi annunciato anche che Windows 365 è ora disponibile con i nuovi Smart TV 2023 di LG. Gli utenti possono trasformare il loro televisore LG in una postazione di lavoro all’avanguardia impostando soluzioni di virtualizzazione basate sul cloud, tra cui Windows 365, e abbinando poi una tastiera e un mouse Bluetooth per beneficiare di un’esperienza d’ufficio completamente attrezzata da casa.

Inoltre, Microsoft ha anche annunciato una partnership con Motorola per portare un’esperienza migliorata di Windows 365 su dispositivi Android come il Lenovo ThinkPhone by Motorola. Questa nuova esperienza integrata consentirà alle persone di utilizzare il ThinkPhone per la connettività Windows 365 plug-and-play che trova e configura automaticamente il proprio Cloud PC per l’uso su uno schermo esterno.