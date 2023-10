Capgemini acquista HDL Design House e si rafforza nel settore dei semiconduttori

Capgemini ha annunciato l’acquisizione di HDL Design House, azienda indipendente tra i maggiori provider di servizi di progettazione e verifica di chip elettronici in Europa. L’acquisizione amplierà l’offerta di servizi di ingegneria dei semiconduttori del Gruppo, che è già tra le più rilevanti al mondo. Questa operazione consolida ulteriormente la leadership di Capgemini nei servizi di ingegneria microelettronica, elemento chiave per abilitare la rivoluzione dell’Intelligent Industry. L’operazione si è conclusa il 27 settembre.

Fondata nel 2001 e con sede a Belgrado, HDL Design House conta circa 300 ingegneri altamente qualificati con una significativa esperienza nella progettazione di chip all’avanguardia, destinati a numerosi settori industriali. Il suo portafoglio clienti è altamente complementare a quello di Capgemini e comprende i principali attori dell’industria dei semiconduttori, nonché i principali OEM (Original Equipment Manufacturers) che stanno sfruttando appieno il potenziale di questi chip per creare prodotti intelligenti e connessi.

In qualità di partner strategico per la trasformazione aziendale e tecnologica, Capgemini favorisce la convergenza di prodotti, software, dati e servizi per aziende leader di ogni settore. I servizi di ingegneria dei semiconduttori sono un elemento centrale di questo approccio, che attinge all’esperienza del Gruppo nelle tecnologie digitali e consente di ottenere un impatto concreto sul business sia in termini di prestazioni che di connettività, sovranità e sostenibilità.

Questa acquisizione consentirà a Capgemini di rafforzare significativamente la propria presenza nell’industria dei semiconduttori in Europa, un mercato chiave per questo settore strategico.

“Nell’ambito della sua offerta di Intelligent Industry, Capgemini progetta, sviluppa e fornisce ai suoi clienti prodotti e servizi intelligenti, connessi e pronti per futuro. Dal momento che il digitale è ormai presente ovunque, i semiconduttori sono un elemento centrale della trasformazione aziendale”, spiega William Rozé, CEO di Capgemini Engineering e membro del Group Executive Board. “HDL Design House è leader nel campo dell’innovazione dei semiconduttori e ci consentirà di rafforzare la nostra presenza nell’Europa orientale per soddisfare ulteriormente la domanda globale di prodotti intelligenti di ultima generazione. Sono entusiasta di dare loro il benvenuto in Capgemini”.

“Dopo 22 anni di costruzione e sviluppo di competenze di livello mondiale in tutte le fasi della progettazione e dell’implementazione dei sistemi su chip, durante i quali abbiamo collaborato con le principali aziende di semiconduttori su progetti all’avanguardia, HDL Design House apre un nuovo capitolo della sua storia. L’ingresso in Capgemini rappresenta per noi un passaggio naturale, in quanto entriamo a far parte di un’importante organizzazione globale e multidisciplinare. Si tratta di una prospettiva davvero entusiasmante per HDL Design House e tutti i suoi dipendenti”, ha dichiarato Predrag Markovic, Presidente e CEO di HDL Design House.