Cambio al vertice per Pexip: Trond K. Johannessen è il nuovo CEO

Il Consiglio di Amministrazione di Pexip ha annunciato la nomina di Trond K. Johannessen a CEO, a seguito di un ampio processo di selezione a livello internazionale.

Trond Johannessen è attualmente CEO di Embron Group, un’azienda globale di IT e tecnologia che ha raddoppiato il fatturato e aumentato di cinque volte gli utili (EBTDA) sotto la sua leadership. In una carriera di 25 anni ha gestito lo sviluppo internazionale delle aziende in cui ha lavorato, principalmente in campo business-to-business. In precedenza, Johannessen è stato CEO della consociata Embron di Hatteland Technology. Ha inoltre ricoperto incarichi di responsabilità in Tomra, un’azienda di tecnologia quotata in borsa e attiva nell’arena dell’economia circolare, dove ha avuto un ruolo determinante nel fondare e sviluppare una nuova business unit che oggi conta per circa il 50% del fatturato di Tomra. Ha anche avuto un’esperienza come consulente in qualità di junior partner in McKinsey & Co. Ha una vasta esperienza nei consigli di amministrazione ed è attualmente presidente del Consiglio di Webstep ASA, società di consulenza IT quotata in borsa.

Trond Johannessen prenderà il proprio incarico in Pexip a maggio 2022. Øystein Hem, attualmente CEO ad interim e CFO, continuerà a guidare l’azienda fino a quando Johannessen assumerà il ruolo di CEO e in seguito manterrà il proprio ruolo di CFO di Pexip.

Il nuovo Chief Executive Officer ha dichiarato: «Da tempo seguo con ammirazione i progressi e i risultati di Pexip e non vedo l’ora di indossare la maglia e unirmi alla squadra. Grazie alla sua tecnologia esclusiva, alla solida base di clienti nei settori pubblici e privati, e al suo team di grande esperienza, la società occupa una posizione di leadership all’interno di specifici settori della nuova economia del video. Sono entusiasta di far parte di questo percorso».

