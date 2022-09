Breasy con comandi vocali, per un’esperienza d’acquisto innovativa

Si apre una nuova frontiera del vending: grazie all’ultima versione di Breasy, l’app gratuita powered by Newis – brand di Evoca Group –, diventa possibile ordinare la bevanda o lo snack che si desidera in modo semplice e immediato, utilizzando la propria voce.

La nuova release di Breasy con comandi vocali integrati è già disponibile per i sistemi Android e iOS, ha annunciato l’azienda sviluppatrice.

D’ora in poi gli utenti potranno dialogare in lingua italiana con l’assistente vocale, interagendo direttamente tramite smartphone con tutti i distributori automatici e le macchine da caffè a marchio Necta, Ducale e Saeco, dotate di sistema di pagamento Hi! con protocollo Executive e predisposte per la selezione in app.

Inoltre, se il prodotto scelto è già presente nella sezione preferiti, Breasy eroga la bevanda con le preselezioni personalizzate dall’utente.

L’interfaccia vocale facilita quindi la selezione per l’utente finale e inoltre ne consente l’accesso anche a persone ipovedenti, che finora potevano incontrare qualche difficoltà nella scelta del prodotto desiderato, mette in evidenza Evoca.

La nuova versione di Breasy mantiene inoltre tutti gli altri vantaggi già ben noti agli utenti: l’intero processo di selezione, personalizzazione e scelta bevanda, acquisto e pagamento digitale avviene completamente da smartphone in totale sicurezza.

E ancora, Breasy premia gli utenti con importi cashback, grazie al programma di loyalty che gli operatori possono lanciare da remoto e in totale autonomia.

Breasy è un prodotto di Newis, il marchio che raggruppa le soluzioni digitali e i sistemi di pagamento del gruppo Evoca, e si integra in un’ampia gamma di offerta che consente agli operatori di gestire il proprio parco macchine da remoto, ottenendo importanti efficienze operative.

Leggi tutti i nostri articoli su fintech