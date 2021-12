Boomi nomina David Meredith nuovo CEO

Boomi ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha nominato David Meredith nuovo Chief Executive Officer a partire dal 31 gennaio 2022.

Prima di approdare in Boomi, Meredith è stato CEO di Everbridge, azienda quotata al NASDAQ, che durante il suo mandato ha registrato una rapida crescita di ricavi. Meredith vanta oltre 25 anni di leadership esecutiva alla guida sia di grandi aziende pubbliche che di piattaforme tecnologiche sostenute da private equity. Meredith succederà a Chris McNabb, che intende ritirarsi.

«In un mondo in cui i dati rappresentano l’asset più prezioso, la capacità di un’impresa di comprenderli, integrarli e ottimizzarli diventa fondamentale», ha dichiarato Meredith. «La tecnologia cloud-native di Boomi rappresenta un’infrastruttura fondamentale e consente alle aziende di competere, crescere e avere successo nell’ambiente digitale di oggi. Boomi è un’azienda innovatrice, e sono entusiasta di collaborare con Francisco Partners e TPG per guidarla nella sua prossima fase di crescita».

Il mercato IT si è evoluto significativamente negli ultimi anni e le organizzazioni adottano sempre più una mentalità digital-first per soddisfare al meglio le aspettative dei propri clienti. In questo contesto, le aziende gestiscono un numero sempre maggiore di applicazioni, ma pochissime di queste sono integrate, con conseguente frammentazione dei processi e delle esperienze. Boomi rende facile e veloce la connessione e l’unificazione degli ecosistemi digitali aziendali. La tecnologia cloud-native di Boomi abilita la creazione o lo sviluppo dell’impresa moderna automatizzando i flussi di lavoro e riducendo al minimo le interruzioni tra le applicazioni in modo che i dati possano fluire senza soluzione di continuità attraverso tutta l’organizzazione.

«Vogliamo ringraziare Chris per tutti gli anni trascorsi in Boomi e per la sua capacità di leadership che ha fatto crescere l’azienda e siamo entusiasti di dare il benvenuto a David Meredith», hanno dichiarato Brian Decker e Andrew Kowal di Francisco Partners. «La grande esperienza di David nel fare crescere il business dei più importanti provider di software-as-a-service e infrastrutture e le sue capacità di leadership in questo mercato confermano il valore della scelta, che gli permetterà di guidare Boomi nella sua prossima fase di crescita».