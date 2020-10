La spesa globale per la blockchain è in aumento del 50%

Secondo i dati di ricerca analizzati e pubblicati da StockApps, la spesa globale per blockchain è destinata a raggiungere la ragguardevole cifra di 4,1 miliardi di dollari nel 2020.

Dai 2,7 miliardi di euro del 2019, si stima che crescerà di quasi il 50%. Nel 50-2020 si prevede che manterrà un CAGR del 46,4%.

Idc afferma inoltre che la spesa totale per le soluzioni blockchain sarà di quasi 18 miliardi di dollari entro il 2024.

Il settore finanziario rappresenta quasi il 30% di tutta la spesa Blockchain

Un altro rapporto di Markets and Markets indica che il mercato blockchain globale è stimato per un valore di 3,0 miliardi di dollari nel 2020. Si prevede che crescerà a un CAGR del 67,3% tra il 2020 e il 2025, per raggiungere una valutazione di 39,7 miliardi di dollari entro la fine del periodo.

La spesa totale nello spazio blockchain ammontava a 1,5 miliardi di dollari nel 2018. All’epoca, il settore finanziario era il più dominante, rappresentando il 60% di tutta la spesa. Anche se è ancora in testa nel 2020, la sua quota di mercato è ora circa la metà di quella, al 29,7%.

Tra il 2020 e il 2024, l’IDC prevede che l’industria blockchain manterrà un ritmo sano di investimento al 45,3% CAGR. Processi e produzione discreta insieme rappresentano il 22,3% di tutta la spesa blockchain nel 2020. Mentre la produzione di processo crescerà a un CAGR del 50,3%, la produzione discreta crescerà al 46,5%.

Con 1,6 miliardi di dollari, gli Stati Uniti saranno in cima alla lista a livello globale in termini di spesa, mentre l’Europa occidentale sarà seconda con 1,0 miliardi di dollari. La Cina prenderà il terzo posto con 457 milioni di dollari, ma sarà il paese leader in termini di crescita, con un 51,7% CAGR.

Secondo Stockapps, la spesa blockchain della Cina è stata di 87 milioni di dollari nel 2017. Potrebbe salire fino a 1,420 miliardi di dollari entro il 2022. Prima della pandemia, cresceva con un CAGR del 65,7% contro il 50,3% di APAC e il 60,2% del mondo.