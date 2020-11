Barracuda Networks, cloudgen firewall a protezione dei virtual workplace

Abbiamo chiesto a Stefano Pinato, country manager di Barracuda Networks Italia, in che modo trasformazione digitale e smart working stanno modificando il perimetro aziendale e come si adattano i firewall a questo contesto.

Secondo Pinato, alla luce dei cambiamenti significativi dovuti alla pandemia di Covid-19, il virtual workplace ha sicuramente posto una serie di sfide alle aziende, legate in particolare alla sicurezza. I nuovi utenti remoti, che potenzialmente possono lavorare da ogni genere di location, richiedono una metodologia di connessione alle risorse aziendali veloce, affidabile e soprattutto sicura. Stabilire una connessione sicura deve essere semplice come premere un pulsante e inserire le proprie credenziali. La possibilità per gli utenti, in alcuni casi, di utilizzare i propri dispositivi, ha aggiunto una ulteriore difficoltà ai team IT delle aziende.

Secondo il manager di Barracuda, è proprio per questo motivo che i firewall, da sempre deputati alla protezione del perimetro aziendale, devono assumersi anche il compito di garantire la sicurezza di queste postazioni di lavoro remote e non più solamente interne all’azienda, garantendo opzioni differenti a seconda della tipologia del collegamento richiesto; Network Access Client per gli utenti che utilizzano dispositivi realmente aziendali e quindi molto più sicuri per definizione, portale SSLVPN per gli utenti che accedono tramite un semplice browser e, infine, una app per garantire un accesso sicuro tramite dispositivi mobili o BYOD.

Oggi, prosegue Stefano Pinato, i firewall devono andare oltre la semplice protezione della rete; devono garantire una disponibilità ininterrotta e un accesso affidabile alle applicazioni cloud. La gestione centralizzata e scalabile, unita una piattaforma avanzata di analisi della sicurezza aiutano le aziende a ridurre il sovraccarico amministrativo definendo e applicando policy granulari su tutta la rete WAN.

Barracuda propone diverse soluzioni firewall adatte a rispondere a tutte le esigenze delle moderne aziende. I nostri CloudGen Firewall, sottolinea il country manager di Barracuda, sono disponibili come appliance fisici, virtuali e basati su cloud per la protezione delle infrastrutture di rete. Offriamo 14 modelli diversi di soluzioni hardware e 10 modelli di soluzioni virtuali per la protezione degli ambienti on-prem, nonché soluzioni direttamente disponibili per gli ambienti cloud pubblici (4 modelli per ciascuna delle piattaforme Azure, AWS e Google).

Barracuda CloudGen Firewall è la soluzione di sicurezza e connettività ideale per le aziende con molteplici sedi, managed service provider e organizzazioni con infrastrutture di rete complesse e disperse. Il grande vantaggio delle soluzioni firewall di Barracuda è offrire le stesse caratteristiche, indipendentemente dal modello prescelto, dal più piccolo al più grande: firewall di nuova generazione con tutte le funzionalità di sicurezza richieste dalle aziende, funzionalità native SD-WAN per una più efficiente connettività fra sedi diverse delle aziende e verso il cloud, gestione centralizzata con una specifica piattaforma di management dedicata, caratteristiche specifiche per ambienti IIoT e ICS.

Tornando al concetto iniziale di virtual workplace, i firewall di Barracuda offrono tutte le funzionalità per la gestione dell’accesso remoto descritte in precedenza, il che le rende le soluzioni perfettamente adatte alla trasformazione digitale in corso.