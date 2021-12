Axicom, Matthew Lackie è il nuovo Global Ceo

AxiCom ha nominato Matthew Lackie Global Chief Executive Officer.

Dalla sede a San Francisco, Matthew Lackie sarà responsabile dell’espansione globale di Axicom e della sua crescita in tutte le regioni, rafforzando le capacità integrate dell’agenzia, supportando i clienti più importanti e sottolineandone la radicata cultura al fine di attrarre e mantenere i propri dipendenti. AxiCom fa parte del gruppo BCW ed è specializzata in tecnologia di WPP.

In particolare, AxiCom avrà il compito di aumentare la visibilità e il posizionamento sui media di E4, mettendo in luce l’obiettivo dell’azienda di rendere semplici tecnologie complesse e di affrontare i processi di trasformazione digitale proponendo soluzioni flessibili e scalabili abbinate a servizi a 360 gradi.

Matthew Lackie vanta più di 25 anni di esperienza globale nel settore del marketing e nelle comunicazioni integrate, maturata nel settore business-to-business, consumer, sanitario e tecnologico per multinazionali, nel settore pubblico e per organizzazioni start-up. Possiede una comprovata esperienza nella costruzione, gestione e mantenimento di grandi team all’interno dei mercati sviluppati ed emergenti, con la costante capacità di superare gli obiettivi di business definiti sia lato cliente che lato agenzia.

Mathew Lackie arriva da Golin, agenzia dove era presidente della Global Technology Practice e responsabile del portfolio clienti in Nord America, Europa e Asia. In quel ruolo, ha ottenuto una crescita senza precedenti, facendo evolvere in modo particolare la sede di San Francisco, e posizionandola come centro di eccellenza per la tecnologia.

In precedenza, ha trascorso 10 anni in WE Communications (ex Waggener Edstrom Worldwide) coprendo ruolo diversi, più recentemente come vicepresidente esecutivo (Asia-Pacifico) con la supervisione degli uffici di WE a Singapore, Delhi, Mumbai, Bangalore, Hong Kong, Pechino, Shanghai, Sydney e Melbourne. In quel ruolo, Lackie ha costruito una linea di responsabili in tutte le regioni e ha stabilito un modello di leadership volto ad offrire ai clienti un pacchetto di competenze sempre più olistico . Ha anche fornito consulenza a livello aziendale per clienti come Autodesk, HP, Honeywell Aerospace, Johns Hopkins, Lenovo, Microsoft, Qatar Airways e Roche.

Matthew Lackie ha iniziato la sua carriera in Archetype (ex Text 100), con 11 anni trascorsi tra Londra, Singapore, Shanghai e San Francisco, alla guida di aziende clienti come Adobe, Cisco, Hitachi, IBM, Logitech, Nokia e Virgin Mobile, tra le altre.