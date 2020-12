Aws, programmi di formazione gratuita sul cloud per milioni di persone

Per ricordare l’importanza della formazione, anche e soprattutto di quella pro bono, è sempre utile rammentare l’incipit di quell’antica poesia cinese, di Kuang-Tsen che magnifica il valore dell’istruzione: “se dai del pesce a un uomo egli si ciberà una volta, ma se tu gli insegni a pescare egli si nutrirà per tutta la vita“.

Un’analoga vena di confucianesimo, adattato al contesto attuale, è rintracciabile nell’annuncio dato da Teresa Carlson, Vice President of Worldwide Public Sector di Amazon Web Services al re:invent 2020, che richiama l’importanza di lavorare insieme per colmare il divario di competenze tecniche, democratizzando la conoscenza e dando a tutti il modo di far crescere le proprie abilità, indipendentemente da background, grado di istruzione o status.

Carlson ha annunciato che entro il 2025 Aws aiuterà 29 milioni di persone in tutto il mondo a far crescere le proprie competenze tecnologiche offrendo una formazione gratuita sul cloud computing.

Teresa Carlson lo ha annunciato insieme a Klaus Schwab, Founder ed Executive Chairman, World Economic Forum (WEF) discutendo della forza lavoro del futuro e di come la pandemia Covid-19 abbia influito sulle competenze richieste.

Un concetto cheha visto entrambi d’accordo è che la necessità di colmare il deficit di competenze richiederà sforzi che dovranno essere sostenuti sia dal settore pubblico che da quello privato.

Aws ha deciso di fare la sua parte componendo un programma di corsi di formazione gratuita da erogare in tutto il mondo a sostegno della futura forza lavoro.

Aws, ha detto Carslon, sta investendo centinaia di milioni di dollari per fornire formazione gratuita in oltre 200 paesi attraverso i programmi già esistenti e sviluppando nuovi corsi.

La formazione va da corsi autodidattici online progettati per aiutare gli individui ad aggiornare le loro competenze tecniche ai programmi intensivi di upskilling che possono contribuire a creare nuovi posti di lavoro nel settore tecnologico.

I corsi di formazione di Aws

Libreria di oltre 500 corsi gratuiti, laboratori interattivi e sessioni di formazione virtuali di una giornata. Chi desidera apprendere la tecnologia cloud secondo i propri ritmi dispongono di due risorse in AWS Training and Certification e AWS Educate. Progettati per le persone alla ricerca di competenze di cloud fondamentali, fino ai professionisti IT esperti che desiderano rimanere aggiornati sulle ultime tecnologie, questi programmi offrono oltre 500 corsi online gratuiti su richiesta, laboratori interattivi e giornate virtuali lunghe sessioni di formazione, percorsi di apprendimento basati sul lavoro e numerosi webinar gratuiti con istruttore, in più lingue. Nel 2020, AWS Training and Certification ha lanciato 50 nuovi corsi digitali oltre alle centinaia di corsi gratuiti già disponibili e continuerà ad aggiungere più contenuti e nuovi modi per imparare.

Formazione gratuita per ottenere la certificazione Aws: formazione digitale gratuita e nei corsi di preparazione agli esami per aiutare le persone a prepararsi per le certificazioni AWS che dimostrano l’esperienza tecnica che lavora con AWS. La formazione include contenuti come la nuova serie Aws Power Hour: Cloud Practitioner trasmessa da Twitch, che copre i fondamenti del cloud computing e prepara le persone a sostenere l’esame Aws Certified Cloud Practitioner.

Espansione del programma AWS re / Start per le persone provenienti da comunità sottorappresentate a passare a lavori tecnologici. Questo programma è un corso a tempo pieno, di 12 settimane, ad alto impatto che prepara persone disoccupate o sottoccupate a carriere nel cloud computing e collega oltre il 90% dei laureati con opportunità di colloquio di lavoro. AWS re / Start opera in 25 città in 12 paesi e Aws prevede di raddoppiare il numero di città nel 2021. AWS re / Start sta costruendo una pipeline diversificata di talenti qualificati di livello base collaborando con organizzazioni come Goanna Solutions di proprietà indigena in Australia, Generation nel Regno Unito, TechGrounds nei Paesi Bassi, Servizi per l’occupazione giovanile in Canada e Per Scholas, Year Up e New College Institute negli Stati Uniti Questo programma sta già cambiando positivamente la vita.

Nuovi programmi di formazione. Aws sta sperimentando iniziative di formazione, come il programma Aws Fiber Optic Fusion Splicing Certificate di due giorni. I cavi in ​​fibra ottica sono la spina dorsale del mondo moderno, trasportano dati Internet, TV e telefonici: sono costituiti da minuscoli tubi di vetro, il che rende la riparazione e il collaudo un lavoro specializzato. Gli studenti accettati in questo programma gratuito imparano come installare e riparare le fibre ottiche e possono anche prendere parte a una sessione di networking professionale, consentendo ai partecipanti di incontrare i datori di lavoro locali. Un altro programma, la Machine Learning University di Amazon, è un corso gratuito e accelerato progettato per dare alle persone l’opportunità di entrare nell’apprendimento e applicare concetti di machine learning per risolvere i problemi aziendali.