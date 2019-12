Aws e i partner, una relazione simbiotica a valore aggiunto

Aws crede fermamente nella relazione profonda con i propri partner, come ha dimostrato durante Reinvent 2019.

Un rapporto simbiotico e più profondo di quanto siamo abituati a rilevare, e la ragione è evidente. Infatti, Aws propone una quantità di servizi davvero sterminata, molti dei quali sono pensati per essere plasmati sulle esigenze delle organizzazioni: evidente quindi il valore aggiunto dai partner nel dare valore aggiunto.

Ne abbiamo parlato con Kelly Hartman, Global Head of Aws Partner Network.

La manager statunitense si è espressa in maniera decisamente concreta ed entusiastica in merito al rapporto con il network di partner. Sono proprio questi ultimi ad essere i più vicini alle concrete esigenze delle organizzazioni, e a dover applicare in modo concreto le molteplici opportunità offerte dall’ecosistema di Aws.

Tuttavia, lo sviluppo del cloud e delle sue tecnologie procede a ritmi serrati: le competenze acquisite vanno continuamente aggiornate e riviste. Questa spirale innovativa se da un lato produce effetti benefici notevoli alle organizzazioni, dall’altra presenta sfide notevoli ai professionisti del settore.

Per questo, continua Hartman, è richiesto un investimento economico e professionale che è destinato a produrre un lento ma progressivo consolidamento fra le realtà del settore,favorendo la crescita di player di grandi dimensioni, o la nascita di nuovi soggetti sulla base della fusione fra operatori di dimensioni ridotte.

Sempre secondo la manager statunitense, è ipotizzabile (o perfino prevedibile) che due mondi ad oggi distinti finiscano per unirsi in un unico attore: i system integrator e i managed system provider sono, nel cloud, spesso sovrapposti per ruolo e competenze.

Non di rado tuttavia si trovano a collaborare per sopperire alle reciproche lacune, ma la ridondanza operativa già oggi fa supporre che siano maturi i tempi per la nascita dei “next generation MSP“, come li ha definiti Kelly Hartman.

Abbiamo chiesto quale siano le richieste più ricorrenti che Apn riceve dai partner, e la risposta è stata netta, senza esitazioni: marketing e supporto vendite. La formazione tecnica, comunque disponibile a tutti i partner, pare essere già molto valida. Abbiamo avuto analoga impressione durante Aws Reinvent: i discorsi fra i partecipanti erano di altissimo livello, e anche le aziende presenti nell’area Expo si sono dichiarate soddisfatte dei feedback ricevuti.