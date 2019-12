Aws Reinvent, keynote giorno 2: il Ceo Andy Jassy disegna il futuro

60000 partecipanti, più di 3000 sessioni di training e approfondimento: sono questi i numeri (impressionanti) di Aws Reinvent 2019 snocciolati dal Ceo Andy Jassy.

Sono migliaia le aziende che hanno scelto Aws come cloud partner, e il Ceo ne snocciola solo alcuni come Enel, Hulu, Flipboard, Deliveroo. Moltissime delle startup di maggior successo hanno beneficiato del supporto di Aws per il lancio delle proprie idee innovative. Basti pensare a Lyft, Uber, Airbnb. Evidente la soddisfazione di Jassy, che ha voluto citare un mito del rock come Van Halen: «non aspettare fino a domani: è oggi il tuo domani, proprio ora»

Trai i suggerimenti offerti dal Ceo di Aws durante Reinvent, alcuni dei punti essenziali ricordati sono una leadership esperta, che crede nel futuro e si muove in modo organico, un approccio top-down molto aggressivo e non meno importante il training della forza lavoro (essenziale, nel peggior periodo di skill shortage della storia).

Come ricordato nel Gartner Magic Quadrant 2019, Aws si muove e innova a velocità decisamente elevate ed è costantemente alla ricerca di feedback e nuovi spunti. Gartner ha indicato come Aws sia mesi, se non anni, in vantaggio tecnologico rispetto ai competitor.

Peraltro, si percepisce con chiarezza dalle parole del Ceo: la sua determinazione, unita a una robusta dose grinta e concretezza, sono la chiave del crescente successo di Aws, vero market leader del settore cloud.

Aws Nytro System è un esempio di continua innovazione e si propone di reinventare hli hypervisor, anche grazie ai nuovi chip come Aws Graviton 2.

La novità annunciata da Andy Jassy ad Aws Reinvent è un processore Arm-based come il precedessore e basato su processo produttivo a 7 nanometri, in grano di gestire fino a 64 vCpu, networking a 26 Gbps, per un rapporto prezzo/prestazioni superiore del 40% rispetto a processori x86. Un grande passo avanti e che dimostra come la società americana sia davvero sempre un passo avanti, in qualsiasi direzione si guardi.

Parlando di TensorFlow, Andy Jessy ha indicato come ben l'85% delle istanze siano ospitate da Aws, e a Reinvent il Ceo ha confermato il forte impegno della scietà in questo senso, con ottimizzazioni e soluzioni sempre più cost effective.

Jassy ha annunciato anche inf1 instances, dedicato ad Aws Inference. bassa latenza, triplo througput e costo per inference del 40% inferiore rispetto alla famiglia G4.

Il mondo dei container è da sempre nei pensieri di Aws e a Reinvent Jassy ha ricordato come la società offra il più ampio supporto disponibile sul mercato, grazie a ECS il servizio container che si integra maggiormente con Aws, EKS (facile da deployare gestire e scalare usando Kubernetes) e Fargate la soluzione serverless.

Dal palco Jassy annuncia Fargate per Ek1, una felice unione delle due soluzioni atta a portare i container e Kubernetes su un livello finora mai raggiunto, a tutto vantaggio di sviluppatori ed organizzazioni. Ancora una volta, Aws si dimostra in grado di avere la flessibilità di una startup con la "forza d'urto" di una delle più grandi società del mondo.

La sensazione, suffragata da quanto mostrato durante Aws Reinvent dal Ceo, è quella di una azienda che ad oggi sarebbe largamente riduttivo definire solida e visionaria. Nei fatti, nulla viene lasciato al caso e perfino la capacità visionaria di innovare risulta fortemente market oriented.

Saper ascoltare partner e clienti è un vero punto di forza quindi: questo permette di indirizzare lo sviluppo in direzioni che non di rado superano le aspettative dei clienti stessi. Una felice riedizione della celebre frase di Henry Ford: «Se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano, mi avrebbero risposto: un cavallo più veloce».

Il cloud computing è senza dubbio fra i segmenti a maggior tasso di innovazione (e competizione) dell'intero panorama It, ed essere leader di mercato in questo settore richiede quindi molta più forza e convinzione che altrove. Tuttavia, per Aws questo sembra essere semplice e naturale: una concreta dimostrazione di forza di cui è impossibile non tenere conto. In particolare, sono i competitor ad esserne (loro malgrado) particolarmente consapevoli.

Il keynote tenuto da Andy Jassy ad Aws Reinvent è stato una lunga esposizione della grande quantità di tecnologie proposte dalla società di Seattle, condito con alcune novità. Una scelta espositiva dettata dalla volontà di fare un recap degli annunci fatti negli ultimi mesi, costruendo uno storytelling con contenuti adatti ad una platea quanto mai variegata: migliaia fra analisti, sviluppatori, clienti e system integrator.