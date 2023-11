AWS re:Invent 2023, presentato Amazon Q, un assistente alimentato da GenAI per aziende e sviluppatori

30 novembre 2022: OpenAI lancia ChatGPT. È passato solo un anno, che è come un’era geologica, e che ha visto continui miglioramenti nelle performance e nella qualità dei risultati ottenuti a partire da dati pubblici. Soluzioni come la RAG (Retrieval Augmented Generation), che permettono di utilizzare come fonte primaria di informazione i dati dinamici provenienti dalle knowledge base private, dal patrimonio di conoscenza delle aziende che risiede in database relazionali, applicativi e in documenti non strutturati, hanno consentito la presentazione sul mercato di ChatGTPs, di Microsoft Copilot e l’integrazione di strumenti di AI generativa in applicazioni business da parte di aziende come Sap o Salesforce.

L’annuncio da parte di AWS di Amazon Q, un nuovo assistente generativo che utilizza i modelli AI disponibili su Bedrock, non giunge inaspettato, conferma la tendenza, ma sembra andare oltre, per ampiezza di visione e potenziale di utilizzo. Fin dal lancio, le funzionalità di Amazon Q sono fruibili in contesti applicativi e per casi d’uso molto differenti, ed è chiara l’intenzione di estenderne in modo pervasivo l’integrazione ovunque abbia senso.

I casi d’uso previsti al lancio riguardano general business, sviluppatori che costruiscono, distribuiscono e gestiscono applicazioni e carichi di lavoro su AWS, business analyst in Amazon Quicksight, operatori di contact center in Amazon Connect. Seguirà l’integrazione in AWS Supply Chain.

Coerentemente con la mission aziendale che è già nel nome Amazon Web Services, la componente dedicata al general business è in realtà un servizio configurabile dalla console di AWS, per creare differenti applicazioni specializzate, che utilizzano dati aziendali provenienti dalle fonti più diffuse, senza privilegiare servizi Amazon.

Adam Selipsky introduce Amazon Q partendo dalle funzionalità per gli sviluppatori e gli architetti software, che certo costituiscono la maggioranza dei partecipanti ad AWS re:Invent 2023.

Amazon Q, esperto di architetture, servizi e best practice AWS

Oggi gli sviluppatori e i professionisti delle tecnologie dell’informazione devono stare al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici, progettare e fornire rapidamente nuove funzionalità, gestire il ciclo di vita end-to-end di applicazioni e carichi di lavoro e bilanciare le priorità concorrenti quando si tratta di creare nuove funzionalità e mantenere le offerte esistenti. Tutto questo richiede un lavoro significativo. Sia che stiano cercando di rispondere a una domanda semplice, come il funzionamento di una specifica funzionalità, sia che stiano cercando di trovare la migliore istanza di Amazon EC2 per un determinato carico di lavoro, una parte significativa del loro tempo è spesa per leggere documentazione, consultare forum pubblici e confrontarsi con i colleghi.

Una volta che l’applicazione è attiva e funzionante, ulteriore tempo e risorse devono essere dedicate alla sua manutenzione. Ad esempio, la risoluzione di un problema di connettività di rete può richiedere di lavorare rapidamente per diagnosticare il problema, assicurarsi che la connettività tra le risorse sia corretta e rivedere i dettagli della configurazione di rete, a volte in assenza di ulteriori indicazioni o supporto da parte dei colleghi.

Nel proprio ambiente di sviluppo integrato (IDE), uno sviluppatore che subentra a un collega in un progetto può dover passare del tempo a studiare il codice scritto in precedenza per capire la logica di programmazione sottostante. Indipendentemente dal progetto a cui sta lavorando, deve anche eseguire continuamente il debug, il test e l’ottimizzazione del codice, sottraendo tempo alla creazione di nuove funzionalità. Durante tutte queste fasi, gli sviluppatori e i professionisti IT si muovono tra la console di gestione AWS e la documentazione, l’IDE e le chat con i colleghi, e non c’è una fonte unificata che aiuti a rispondere alle domande in ogni fase del processo, dalla pianificazione alla manutenzione delle applicazioni.

Basato su 17 anni di conoscenza ed esperienza di AWS, Amazon Q trasforma il modo in cui sviluppatori e professionisti IT costruiscono, distribuiscono e gestiscono applicazioni e carichi di lavoro su AWS. Si può accedere ad Amazon Q attraverso un’interfaccia conversazionale dalla console di gestione AWS, dalle pagine della documentazione, dal proprio IDE e da Slack o altre app di chat di terze parti. Amazon Q è un esperto dei modelli del Well-Architected Framework di AWS, delle best practice, della documentazione e delle implementazioni delle soluzioni, che facilita ai clienti l’esplorazione di nuovi servizi e funzionalità, l’avvio più rapido, l’apprendimento di tecnologie sconosciute, la progettazione di soluzioni, la risoluzione dei problemi, l’aggiornamento delle applicazioni e altro ancora.

È possibile ottenere risposte e indicazioni precise ponendo domande (al momento soltanto in inglese) per conoscere le funzionalità di AWS (ad esempio, “Mi parli degli agenti per Amazon Bedrock?”), ricercare il funzionamento di un servizio AWS (ad esempio, “Quali sono i limiti di scala di una tabella DynamoDB?”), capire il modo migliore per architettare una soluzione (ad esempio, “Quali sono le migliori pratiche per costruire architetture event-driven?”) o identificare il servizio migliore per il proprio caso d’uso (ad esempio, “Quali sono i modi per costruire un’app web su AWS?”).

In base alla domanda, Amazon Q fornirà risposte sintetiche che includono citazioni e link alle fonti, e i clienti potranno porre un numero qualsiasi di domande successive per ottenere maggiori dettagli, trovare l’opzione migliore per il loro carico di lavoro e ricevere una descrizione dei passi fondamentali per iniziare. I clienti possono anche utilizzare Amazon Q per selezionare l’istanza EC2 migliore per il loro carico di lavoro, ponendo domande come “Aiutami a trovare l’istanza EC2 giusta per distribuire un carico di lavoro di codifica video per la mia applicazione di gioco con le massime prestazioni”, e Amazon Q fornirà un elenco di famiglie di istanze con le ragioni per utilizzare ciascuna di esse.

Per risolvere un problema come un errore di configurazione di EC2 o di Amazon S3, i clienti devono semplicemente premere il pulsante “Risoluzione dei problemi con Amazon Q” nella console di gestione AWS per far sì che Amazon Q ricerchi l’errore e suggerisca una soluzione. Si possono anche risolvere i problemi di rete ponendo domande come “Perché non riesco a connettermi alla mia istanza EC2 dal mio laptop?” e Amazon Q analizzerà la configurazione di rete end-to-end del cliente e fornirà una diagnosi (ad esempio, “Questa istanza sembra essere in una sottorete privata, quindi potrebbe essere necessario stabilire l’accessibilità pubblica”).

Quando si accede all’IDE tramite Amazon CodeWhisperer, Amazon Q combina la sua esperienza nella costruzione di software con la comprensione del codice di un cliente. Gli sviluppatori possono utilizzare Amazon Q per spiegare la logica di programmazione specifica ponendo domande (ad esempio, “Forniscimi una descrizione di ciò che fa questa applicazione e di come funziona”), e Amazon Q fornirà dettagli come i servizi utilizzati dal codice e le diverse funzioni (ad esempio, “Questa applicazione sta costruendo un sistema di biglietteria di supporto di base utilizzando Python Flask e AWS Lambda”), insieme a una descrizione delle funzionalità principali dell’applicazione, come sono implementate e altro ancora.

Amazon Q può anche aiutare gli sviluppatori a eseguire il debug, il test e l’ottimizzazione del codice. Basta chiedere aiuto ad Amazon Q (ad esempio, “Ottimizzare la query DynamoDB selezionata”) e Amazon Q fornisce una descrizione in linguaggio naturale dei suoi suggerimenti, insieme al codice di accompagnamento che lo sviluppatore può implementare in un clic.

Inoltre, Amazon Q offre agli sviluppatori l’accesso a potenti funzionalità per risolvere problemi comuni, semplificando ulteriormente lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni:

Sviluppo di funzionalità più rapido: Se uno sviluppatore vuole aggiungere una nuova funzionalità a un’applicazione oggi, deve affrontare il lungo processo di mappatura di un piano, pensare alla logica di programmazione, scrivere il codice e i test e integrarlo nella base di codice, apportando piccole modifiche su migliaia di righe di codice. Con la funzionalità di sviluppo delle funzionalità, gli sviluppatori possono ricevere assistenza guidata e automatizzare gran parte del processo end-to-end. Da Amazon CodeCatalyst, il servizio di sviluppo software unificato di AWS per i team, uno sviluppatore assegna ad Amazon Q un compito arretrato dal suo elenco di problemi; Amazon Q redige quindi un piano passo-passo, scrive il codice e presenta allo sviluppatore le modifiche suggerite per implementare la funzionalità; lo sviluppatore deve solo rivedere i suggerimenti, apportare le modifiche necessarie, approvare l’aggiornamento e distribuirlo.

Amazon Q Code Transformation: Molti sviluppatori oggi dedicano ore alla manutenzione e agli aggiornamenti delle applicazioni, lasciando meno tempo per scrivere codice o creare nuove applicazioni. Sebbene questi aggiornamenti possano essere importanti per la sicurezza dell’applicazione e il miglioramento delle prestazioni, spesso richiedono mesi o anni per gli sviluppatori che devono esaminare ogni riga di codice per effettuare gli aggiornamenti. Con Amazon Q Code Transformation, gli sviluppatori possono eliminare gran parte del lavoro pesante di questo processo, riducendo il tempo necessario da giorni a minuti. Lo sviluppatore deve solo aprire il codice che desidera trasformare nel proprio IDE e chiedere ad Amazon Q di trasformarlo. Amazon Q analizza quindi la base di codice, identifica e aggiorna le dipendenze, genera il nuovo codice, incorpora gli ultimi miglioramenti in termini di sicurezza e prestazioni e esegue i test per verificare che l’applicazione venga eseguita. Amazon Q Code Transformation supporta attualmente gli aggiornamenti del linguaggio da Java 8 a Java 17 e gli aggiornamenti da .NET Framework (Windows) a .NET multipiattaforma, mentre altre trasformazioni seguiranno in futuro.

Amazon Q, esperto del business dell’azienda

Le organizzazioni dispongono di grandi quantità di informazioni distribuite su più documenti, sistemi e applicazioni. Dalla finanza alle risorse umane, dal marketing alle vendite, i dipendenti di ogni organizzazione passano ore e ore alla settimana a cercare informazioni nelle fonti interne, a mettere insieme analisi, a scrivere rapporti, a creare presentazioni o ad adattare i contenuti per clienti o pubblici diversi. L’intelligenza artificiale generativa può aiutare a risolvere queste sfide, ma le soluzioni generiche oggi disponibili non sono collegate alle risorse interne e non comprendono le identità, i ruoli e le autorizzazioni esistenti in un’azienda per determinare a quali risorse un dipendente deve avere accesso per il proprio lavoro. Le soluzioni disponibili pubblicamente possono anche utilizzare input e output di dati per la formazione, esponendo le aziende a rischi per la sicurezza e la privacy, il che ha portato alcune organizzazioni a vietare queste offerte. Sebbene esistano alcune soluzioni di IA generativa progettate per funzionare con una serie specifica di strumenti di produttività, esse funzionano solo all’interno di tali strumenti e non si estendono a tutti i sistemi e le applicazioni di un’organizzazione. A causa di queste barriere, i dipendenti non hanno potuto sfruttare appieno il potenziale dell’IA generativa.

I clienti possono collegare Amazon Q ai dati, alle informazioni e ai sistemi aziendali, in modo che possa sintetizzare tutto e fornire assistenza personalizzata per aiutare i dipendenti a risolvere i problemi, generare contenuti e intraprendere azioni rilevanti per l’azienda. Con oltre 40 connettori integrati per le fonti di dati più diffuse, tra cui Amazon S3, Dropbox, Confluence, Google Drive, Microsoft 365, Salesforce, ServiceNow e Zendesk, oltre alla possibilità di creare connettori personalizzati per intranet interne, wiki, runbook e altro ancora, Amazon Q consente di iniziare in modo semplice e veloce.

Una volta che Amazon Q sintetizza tutte le informazioni a cui è collegato e un cliente è pronto a distribuire il proprio assistente, Amazon Q genera un’applicazione web a cui i dipendenti possono accedere utilizzando il sistema di autenticazione esistente. Amazon Q utilizza il sistema di autenticazione per comprendere l’utente, il suo ruolo e i sistemi a cui è autorizzato ad accedere, in modo che ciascuno possa porre domande dettagliate e ottenere risultati personalizzati che includono solo le informazioni che l’utente è autorizzato a visualizzare.

I dipendenti possono chiedere (in inglese) ad Amazon Q qualsiasi cosa che dovrebbero cercare storicamente in diverse fonti di dati (ad esempio, “Quali sono le ultime linee guida per l’uso del logo?”) e Amazon Q sintetizzerà i contenuti pertinenti, condividendo le risposte e i link alle fonti. Amazon Q può anche semplificare le comunicazioni quotidiane, aiutando i dipendenti a svolgere compiti come la generazione di un post sul blog, la sintesi di documenti, la stesura di e-mail e la creazione di agende di riunioni. È possibile anche utilizzare Amazon Q per completare attività in sistemi popolari come Jira, Salesforce, ServiceNow e Zendesk. per esempio chiedere ad Amazon Q di aprire un ticket in Jira o di creare un caso in Salesforce.

Amazon Q fornisce risposte e approfondimenti accurati e fedeli al materiale di partenza (inizialmente l’indicizzazione funziona soltanto per documenti in inglese) e alle conoscenze fornite dal cliente, che può utilizzare controlli amministrativi aggiuntivi per bloccare interi argomenti e filtrare sia le domande che le risposte finalizzate utilizzando parole chiave. Gli amministratori possono anche limitare alcune risposte a specifici dipendenti o fonti di dati. Ad esempio, Amazon Q può essere impostato in modo da rispondere solo alle domande relative alla sicurezza del team di sicurezza o da estrarre le risposte alle domande relative alle persone dalla directory interna di un’azienda.

Amazon Q in Amazon QuickSight

Amazon QuickSight è un costruito per il cloud che offre dashboard interattivi, report impaginati e analisi integrate, oltre a funzionalità di interrogazione in linguaggio naturale. Con Amazon Q in QuickSight, il servizio di Business intelligence unificato, le aziende possono dashboard e utilizzare più facilmente dashboard esistenti per semplificare il processo decisionale utilizzando storie di dati, informare gli stakeholder aziendali dei cambiamenti e ottenere insight. Con la nuova funzione di generazione di storie, gli utenti possono chiedere ad Amazon Q di “costruire una storia su come l’azienda è cambiata nell’ultimo mese per una revisione aziendale con la leadership”. In pochi secondi, Amazon Q crea una storia visivamente avvincente basata sui dati disponibili in QuickSight, che gli utenti possono personalizzare ulteriormente e condividere in tutta l’organizzazione.

Inoltre, con i nuovi executive report Amazon Q crea riepiloghi a colpo d’occhio che evidenziano ciò su cui è importante prestare attenzione in una dashboard. Gli utenti aziendali possono anche utilizzare una nuova e semplificata esperienza di domande e risposte in cui possono porre domande esplorative e generare risposte pertinenti non limitate alle immagini dei loro dashboard e report. Ad esempio, un utente può chiedere: “Perché il numero di ordini è aumentato il mese scorso?” e Amazon Q riassumerà i dettagli in una dashboard creata al volo con immagini di supporto.

Amazon Q in Amazon Connect

Gli agenti del contact center che utilizzano Amazon Connect svolgono un ruolo cruciale nell’aiutare le organizzazioni a costruire la fiducia e la fedeltà dei clienti, guidandoli attraverso decisioni complesse, ma è impegnativo assumere, formare e allenare i dipendenti per farli diventare altamente performanti e garantire che dispongano delle informazioni necessarie per rispondere ai clienti in modo rapido e accurato.

Amazon Q in Connect rileva i problemi dei clienti in base alla conversazione in tempo reale tra il cliente e l’agente e fornisce automaticamente le risposte dell’agente, le azioni suggerite e i link agli articoli pertinenti. Consentendo agli agenti di rispondere alle esigenze dei clienti su un’ampia gamma di argomenti senza l’assistenza dei supervisori, Amazon Q in Connect aumenta la soddisfazione dei clienti riducendo al contempo la formazione degli agenti, i tempi di risoluzione e i costi. Ad esempio, Amazon Q potrebbe rilevare che un cliente sta contattando una società di autonoleggio per modificare la propria prenotazione. Amazon Q genererebbe quindi una risposta che l’agente potrebbe inviare, specificando le politiche di modifica dell’azienda e guidando l’agente attraverso il processo di aggiornamento della prenotazione, passo dopo passo.

Amazon Q è in AWS Supply Chain

AWS Supply Chain è un’applicazione basata sul cloud che offre ai clienti approfondimenti sulla loro catena di approvvigionamento, combinando i quasi 30 anni di esperienza di Amazon nella catena di approvvigionamento con la resilienza, la sicurezza e la continuità operativa di AWS. Molti clienti sono alla ricerca di un modo più intuitivo per capire come le variazioni di inventario a monte e a valle possano avere un impatto sulle loro operazioni future. Con Amazon Q in AWS Supply Chain, i clienti saranno in grado di porre domande “cosa”, “perché” e “cosa succederebbe se” sui dati della loro supply chain, visualizzare i risultati di scenari complessi e porre domande di follow-up per comprendere i compromessi tra le diverse decisioni. Ad esempio, un cliente potrebbe chiedere “Cosa sta causando il ritardo nelle mie spedizioni e come posso accelerare le cose?” e Amazon Q potrebbe fornire un’analisi della supply chain di un cliente che rileva che la maggior parte degli ordini si trova sulla costa orientale, che una tempesta ha causato un ritardo e che potrebbero accelerare le consegne e ridurre i costi spedendo a New York invece che a Miami. Per saperne di più su Amazon Q in AWS Supply Chain, consultare il comunicato stampa di AWS Supply Chain.

I costi

Terminato il periodo di preview, durante il quale molte delle capacità di Amazon Q saranno disponibili gratuitamente, Amazon Q Business costerà 20 $/utente/mese, mentre la versione Amazon Q Builder, che aggiunge tutte le funzionalità per sviluppatori e programmatori, 25 $/utente/mese.