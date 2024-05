Dell e Nvidia accelerano l’adozione e l’innovazione dell’AI

In occasione di Dell Technologies World, l’azienda annuncia l’espansione di Dell AI Factory con NVIDIA per includere nuovi server, edge, workstation, soluzioni e servizi che accelerano l’adozione e l’innovazione dell’AI.

“Le organizzazioni si stanno muovendo rapidamente per cogliere l’opportunità dell’AI, ed è per questo che la nostra collaborazione con NVIDIA è così importante“, ha dichiarato Michael Dell, fondatore e CEO di Dell Technologies. “L’espansione della Dell AI Factory con NVIDIA prosegue la nostra missione congiunta: stiamo semplificando l’implementazione dell’AI da parte delle organizzazioni, in modo che possano affrontare con coraggio la prossima rivoluzione tecnologica“.

“L’AI generativa richiede un nuovo tipo di infrastruttura di computing – una AI factory che produce intelligenza“, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Insieme, NVIDIA e Dell stanno fornendo alle industrie di tutto il mondo un’offerta full-stack – che comprende computing, networking e software – in grado di guidare i copilot, gli assistenti al coding, gli agent del customer service virtuale e i gemelli digitali industriali dell’impresa digitale“.

Dell AI Factory with NVIDIA trasforma i dati in insight e risultati

Dell AI Factory with NVIDIA integra il principale portafoglio di soluzioni AI di Dell con la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, basata sulle GPU NVIDIA Tensor Core, sul networking fabric Ethernet NVIDIA Spectrum-X e sulle DPU NVIDIA Bluefield. I clienti possono acquistare funzionalità integrate su misura per le loro esigenze o soluzioni pre-convalidate e full stack, per avviare i casi d’uso dell’AI che richiedono prestazioni accelerate come RAG, training di modelli e inferenza.

I progressi della Dell AI Factory with NVIDIA consentono alle organizzazioni di, innanzitutto, utilizzare la potenza di calcolo avanzata per gestire implementazioni di AI su larga scala. Il nuovo Dell PowerEdge XE9680L offre prestazioni elevate con il supporto di otto GPU NVIDIA Blackwell in un fattore di forma 4U più piccolo. La piattaforma offre il 20% in più di slot PCIe Gen. 5 e il doppio della capacità di espansione di rete Nord/Sud.

Il direct liquid cooling (DLC) migliora l’efficienza complessiva con una maggiore capacità di raffreddamento per CPU e GPU. PowerEdge XE9680L è progettato per una facile manutenzione e sarà disponibile completamente configurato con un’integrazione avanzata in fabbrica per le implementazioni su scala rack e l’installazione in loco.

Dell annuncia anche soluzioni su scala rack chiavi in mano, all’avanguardia per densità e alta efficienza energetica, che accelerano il time to value per le grandi implementazioni accelerate dalle GPU. Saranno disponibili diverse varianti, fra cui un design raffreddato ad aria che supporta 64 GPU in un singolo rack o un formato raffreddato a liquido con 72 GPU NVIDIA Blackwell in un singolo rack.

I clienti potranno poi accelerare la distribuzione di applicazioni AI sull’edge con Dell NativeEdge e NVIDIA.

Dell NativeEdge viene presentata dall’azienda come la prima piattaforma di orchestrazione sull’edge che automatizza la distribuzione del software NVIDIA AI Enterprise, aiutando gli sviluppatori e gli operatori IT a fare facilmente il deploy di applicazioni e soluzioni AI sull’edge. Le aziende, dai produttori ai rivenditori, possono analizzare in modo rapido e accurato i loro dati edge con i nuovi blueprint di implementazione di Dell NativeEdge, che includono l’analisi video di NVIDIA Metropolis, le capacità di traduzione e di parlato di NVIDIA Riva e i microservizi di inferenza di NVIDIA NIM.

Le organizzazioni potranno inoltre semplificare lo sviluppo e l’implementazione di applicazioni AI per accelerare il time to value.

La nuova Dell Generative AI Solution for Digital Assistants aiuta a velocizzare l’implementazione di assistenti digitali che offrono un’esperienza self-service personalizzata agli utenti finali su una soluzione full-stack di Dell e NVIDIA. I servizi di implementazione per gli assistenti digitali aiutano le organizzazioni a progettare, pianificare, implementare, testare e scalare la soluzione.

Le soluzioni Dell AI Factory with NVIDIA aiutano le organizzazioni ad allestire rapidamente ambienti di intelligenza artificiale per una varietà di casi d’uso grazie all’automazione dell’implementazione full stack progettata in collaborazione con NVIDIA. L’automazione di tutto lo stack riduce il time to value fino all’86% rispetto all’esecuzione autonoma, evidenzia Dell. Se combinata con i microservizi di inferenza NVIDIA NIM, il tempo complessivo che intercorre tra la delivery e l’esecuzione dei lavori di inferenza si riduce ulteriormente. I microservizi NIM forniscono agli sviluppatori aziendali motori di inferenza ottimizzati e pronti per la produzione per i più diffusi modelli di intelligenza artificiale disponibili presso NVIDIA e il suo ecosistema di partner.

I nuovi Dell Accelerator Services for RAG on Precision AI Workstations aiutano a ridurre il ciclo di sviluppo dell’AI e a produrre rapidamente applicazioni AI con prestazioni migliori grazie a un modello linguistico di grandi dimensioni personalizzato utilizzando RAG su una workstation Dell Precision con NVIDIA AI Workbench, una piattaforma di sviluppo per sperimentare, testare e prototipare progetti di AI e ML in un ambiente più sicuro.

“La nostra ricerca mostra che le organizzazioni cercano la semplificazione dell’IT, ma non riescono a raggiungerla. L’AI, pur promettendo semplificazione, comporta una serie di complessità, tra cui la scelta, la qualità dei dati, la coerenza e la sicurezza. Avere a disposizione uno sportello unico e collaudato che aiuti a creare l’infrastruttura, il software e i servizi necessari per ottenere valore dall’AI può ridurre i rischi e i costi“, ha dichiarato Dave Vellante, analista capo di theCUBE Research. “Le capacità end-to-end di Dell sono un elemento di differenziazione fondamentale che riteniamo possa essere applicato all’AI. Dell AI Factory with NVIDIA è un esempio di soluzione AI progettata per semplificare l’adozione dei carichi di lavoro AI emergenti“.

