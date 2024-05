Dell svela i nuovi AI PC Copilot+ con Snapdragon X Elite e Plus

Nell’ambito della crescente offerta di device e infrastrutture AI di Dell AI Factory , Dell amplia il suo portfolio di PC e workstation AI con PC Copilot+ alimentati da Qualcomm Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus.

Questa nuova classe di device – sottolinea l’azienda – trasforma l’esperienza dei PC AI con prestazioni e durata della batteria sorprendenti, una migliore produttività e maggiore sicurezza. I cinque nuovi laptop, XPS 13, Inspiron 14 Plus, Inspiron 14, Latitude 7455 e Latitude 5455, offrono a tutti – professionisti e studenti – una gamma di opzioni che garantiscono velocità e prestazioni AI di spicco per elevare il computing e semplificare le attività.

Grazie all’elaborazione dell’intelligenza artificiale localizzata sul dispositivo attraverso la CPU Qualcomm Oryon, la GPU e l’unità di elaborazione neurale (NPU) integrate su misura, i nuovi PC Dell con intelligenza artificiale offrono secondo l’azienda una durata della batteria senza precedenti; 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS) di prestazioni sulla NPU, per eseguire le attività AI in modo più efficiente; risultati istantanei quando si utilizza Copilot sul dispositivo per ricercare i propri contenuti. Ciò significa che non è necessario preoccuparsi della connessione a Internet o del cloud, rendendo le attività più fluide, accessibili e sicure ovunque si lavori o si giochi sul PC Copilot+.

Creatività amplificata, con i nuovi PC AI Dell

Realizzato per l’intelligenza artificiale, XPS 13 è il primo XPS dotato di Copilot+ alimentato da Snapdragon X Elite. Il già iconico laptop è ora dotato di una potente intelligenza artificiale integrata nel device per offrire una reattività all’avanguardia e una velocità sorprendente nella gestione di workload impegnativi, senza la necessità di essere vicino a una presa di corrente. XPS 13 è il più sottile e leggero e ora ha una durata della batteria per tutto il giorno, fino a 27 ore, ideale per la produttività quotidiana e la creazione di contenuti, dichiara Dell.

Gli utenti possono anche scegliere tra due nuovi laptop Inspiron AI con un’elevata durata della batteria, ideali per studenti e chi è multitasking. Sia l’Inspiron 14 Plus (disponibile in blu ghiaccio) sia l’Inspiron 14 (disponibile in grigio titanio) sono realizzati in alluminio leggero e a basse emissioni e sono efficienti dal punto di vista energetico con classificazione EPEAT Gold.

Inspiron 14 Plus è dotato della piattaforma Snapdragon X Plus con un’autonomia fino a 15 ore, per un’esperienza più veloce ed efficiente, audio e video migliorati grazie a quattro altoparlanti e un display QHD+ con luminosità di 400 nit.

Inspiron 14 è alimentato da Snapdragon X Plus e offre una piattaforma di facile utilizzo con comandi vocali e shutter meccanico per una maggiore sicurezza.

Produttività senza pari per i professionisti del business

I nuovi laptop Latitude AI con Copilot+ sono dotati di processori Qualcomm Snapdragon X Elite a 12 core e Snapdragon Plus a 10 core, per offrire prestazioni sorprendenti e un’elevata durata della batteria per rimanere produttivi ovunque si lavori.

Latitude 7455 è un laptop AI premium con un’autonomia fino a 21 ore, dotato di un sofisticato display touch QHD+ da 14 pollici, quadrupli altoparlanti con riduzione del rumore AI, Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7 e 5G opzionale per una maggiore connettività e collaborazione.

Con il laptop Latitude più sottile di sempre, afferma il produttore, i membri del team hanno a disposizione il fattore forma mobile di cui hanno bisogno per la produttività sia quando sono alla scrivania sia quando sono in viaggio. Lo chassis interamente in alluminio è costruito con una combinazione di alluminio riciclato e a basse emissioni.

Latitude 5455 offre prestazioni elevate in un notebook aziendale AI mainstream, con un display 16:10 FHD+ e doppi altoparlanti. I Latitude sono inoltre protetti da molteplici livelli di sicurezza hardware e firmware, da controlli rigorosi della supply chain e a livello di BIOS.

Al di là del dispositivo, sottolinea l’azienda, i nuovi servizi di implementazione Dell per le soluzioni Microsoft Copilot abilitano rapidamente modalità di lavoro più efficienti nell’intera organizzazione, riducendo i rischi e permettendo una piena adozione delle tecnologie Copilot.

Nuove esperienze di intelligenza artificiale significano più tempo da dedicare alle proprie giornate

I PC Copilot+ di Dell portano la produttività, la creatività e la comunicazione un passo avanti, grazie alle nuove ed esclusive esperienze AI alimentate dalle piattaforme Snapdragon Serie X.

Recall ricorda tutto ciò che è stato fatto sul dispositivo e lo memorizza in modo sicuro sul PC, non nel cloud, rendendo facile e veloce riprendere da dove si è lasciato.

ricorda tutto ciò che è stato fatto sul dispositivo e lo memorizza in modo sicuro sul PC, non nel cloud, rendendo facile e veloce riprendere da dove si è lasciato. Cocreator crea immagini generate dall’intelligenza artificiale utilizzando una combinazione di parole descrittive e semplici tratti grafici.

crea immagini generate dall’intelligenza artificiale utilizzando una combinazione di parole descrittive e semplici tratti grafici. Live Captions aggiunge la possibilità di tradurre in inglese qualsiasi audio dal vivo o preregistrato in 44 lingue.

aggiunge la possibilità di tradurre in inglese qualsiasi audio dal vivo o preregistrato in 44 lingue. I nuovi effetti di Windows Studio regolano l’illuminazione e offrono nuovi filtri creativi per migliorare la collaborazione durante le chiamate.

regolano l’illuminazione e offrono nuovi filtri creativi per migliorare la collaborazione durante le chiamate. Auto Super Resolution utilizza l’intelligenza artificiale per ingrandire i video e i giochi in tempo reale per uno streaming e un gioco fluidi.

Un ecosistema connesso all’intelligenza artificiale

L’ecosistema AI presenta anche due nuove tastiere, dotate di un tasto Copilot dedicato, per accedere rapidamente a Copilot.

La tastiera e il mouse Dell Silent Keyboard (KM555), ideali per gli open space, consentono di digitare, cliccare e scorrere in modo silenzioso, hanno un design compatto e salvaspazio, e offrono una durata della batteria fino a 36 mesi.

La tastiera Dell Wired Collaboration Keyboard (KB525C), che il produttore presenta come la prima tastiera di collaborazione cablata al mondo per Zoom e Microsoft Teams, è dotata di tasti dedicati, progettati per garantire prestazioni ininterrotte durante le chiamate in conferenza, tra cui l’esclusione/disattivazione del microfono, l’attivazione/disattivazione del video, la condivisione dello schermo e la chat.

Inoltre, i servizi di recovery e recycling di Dell offrono ai clienti un modo semplice e sicuro per il ritiro responsabile dei device, per una maggiore sostenibilità. Con la funzione Environmental Impact Report per gli Asset Recovery Services, Dell – afferma l’azienda – è l’unico OEM a offrire un report personalizzato e in tempo reale, aggiornato dinamicamente e allineato agli standard ISO 14000.

