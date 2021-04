Aws annuncia la disponibilità di Aqua per Amazon Redshift

Aws ha annunciato la disponibilità generale di Aqua per Amazon Redshift, una nuova cache innovativa distribuita e accelerata dall’hardware che offre prestazioni di query molto superiori rispetto a precedenti data warehouse cloud aziendali.

Aqua accelera il calcolo al livello di archiviazione, aiutando i clienti a evitare i limiti di larghezza di banda della rete ed eliminando lo spostamento non necessario dei dati tra la posizione in cui sono archiviati i dati e i cluster di elaborazione.

Con Aqua, i clienti hanno dashboard più aggiornati, risparmiano tempo di sviluppo e la manutenzione dei loro sistemi è più semplice.

Aqua è disponibile sulle istanze Redshift RA3 senza costi aggiuntivi e i clienti possono trarre vantaggio dai miglioramenti delle prestazioni di Aqua senza alcuna modifica al codice.

Anche se le prestazioni dei data warehouse continuano ad aumentare, la rapida crescita dei dati che i clienti devono elaborare nei loro data warehouse ha portato a un difficile bilanciamento tra prestazioni e scalabilità economica.

L’approccio prevalente al data warehousing è stato quello di costruire un’architettura in cui grandi quantità di dati vengono spostati in nodi di elaborazione in attesa di essere lavorati. La sfida con questo approccio è data dal grande flusso di dati tra l’archiviazione condivisa e i nodi di calcolo.

Poiché i volumi di dati continuano a crescere a un ritmo elevato, questo spostamento di dati satura la larghezza di banda di rete disponibile e rallenta le prestazioni.

Cos’è e cosa fa Aws Aqua per Amazon Redshift

Aqua per Amazon Redshift è una cache distribuita e con accelerazione hardware per Amazon Redshift.

In altri termini, Aqua porta il calcolo al livello di archiviazione, quindi i dati non devono spostarsi avanti e indietro tra storage e nodi di calcolo.

Ciò consente ad Amazon Redshift di eseguire query fino a dieci volte più velocemente rispetto al passato.

La cache Aqua si ridimensiona ed elabora i dati in parallelo su molti nodi. Ogni nodo possiede un modulo hardware composto da processori di analisi progettati da Aws che accelerano notevolmente la compressione dei dati, la crittografia e le attività di elaborazione dei dati.

Con questa nuova architettura i clienti Redshift dispongono di dashboard più aggiornate, risparmiano tempo di sviluppo e la manutenzione dei loro sistemi è più semplice.

AQUA per Amazon Redshift è disponibile fin da subito per i clienti Amazon Istanze Redshift RA3 negli Stati Uniti orientali (N. Virginia), Stati Uniti occidentali (Oregon), Stati Uniti orientali (Ohio), Asia Pacifico (Tokyo), e Europa (Irlanda), presto sarà disponibile in altre regioni.