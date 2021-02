Aws annuncia il lancio di Amazon Lookout for Vision

Aws ha annunciato la disponibilità di Amazon Lookout for Vision, un nuovo servizio per l’industria manifatturiera, che analizza le immagini utilizzando la computer vision e sofisticate capacità di machine learning per individuare difetti e anomalie di prodotto o di processo nei prodotti fabbricati.

Amazon Lookout for Vision è in grado di addestrare un modello per un cliente utilizzando solo 30 immagini di base.

I clienti possono iniziare rapidamente utilizzando Amazon Lookout for Vision per rilevare difetti di produzione e produzione (ad esempio crepe, ammaccature, colori errati, forma irregolare, ecc.) nei loro prodotti e impedire che questi costosi errori progrediscano lungo la linea operativa e raggiungano i clienti.

Insieme ad Amazon Lookout for Equipment, Amazon Monitron e AWS Panorama, Amazon Lookout for Vision offre ai clienti industriali e manifatturieri una suite completa di servizi di machine learning industriale cloud-to-edge.

Nell’industria manifatturiera di oggi, gli arresti delle linee di produzione a causa di difetti mancati o incongruenze di qualità possono comportare milioni di dollari di superamenti dei costi e perdita di entrate ogni anno.

Per evitare questi costosi problemi, le aziende manifatturiere devono mantenere una costante diligenza per garantire il controllo di qualità.

L’assicurazione della qualità nei processi industriali richiede in genere un’ispezione umana, che può essere noiosa e incoerente nella migliore delle ipotesi, o nel peggiore dei casi, irrealizzabile.

La visione artificiale porta la velocità e la precisione necessarie per identificare i difetti in modo coerente; tuttavia, l’implementazione di soluzioni di visione artificiale tradizionali può essere complessa.

La creazione di modelli di visione artificiale da zero richiede grandi quantità di immagini accuratamente etichettate per ogni elemento del processo di produzione.

Quindi, i team di data scientist devono creare, addestrare, distribuire, monitorare e ottimizzare i modelli di visione artificiale per analizzare ogni singola fase del processo di ispezione del prodotto. Anche piccoli cambiamenti nel processo di produzione (ad esempio la sostituzione di un componente esaurito con un’alternativa equivalente, aggiornamenti alle specifiche del prodotto o un cambiamento nell’illuminazione) significa dover riqualificare e ridistribuire il singolo modello e forse altri modelli a valle nel processo di produzione, il che è noioso, complesso e dispendioso in termini di tempo. A causa di queste barriere, i sistemi di anomalie visive basati sulla visione artificiale rimangono fuori dalla portata della stragrande maggioranza delle aziende.

Amazon Lookout for Vision offre ai clienti una soluzione di rilevamento delle anomalie altamente accurata e a basso costo che utilizza la visione artificiale per elaborare migliaia di immagini all’ora per individuare difetti e anomalie, senza bisogno di esperienza di machine learning.

I clienti inviano immagini della fotocamera ad Amazon Lookout for Vision in tempo reale per identificare anomalie, come danni alla superficie di un prodotto, componenti mancanti e altre irregolarità nelle linee di produzione.

Utilizzando una tecnica di machine learning chiamata “few-shot learning” (in cui il modello di machine learning è in grado di classificare i dati in base a una quantità molto piccola di dati di training), il servizio richiede solo 30 immagini dello stato accettabile e anomalo come linea di base per iniziare a valutare parti di macchine o prodotti fabbricati.

Secondo Aws, oltre a consentire al servizio di rilevare anomalie senza grandi quantità di dati di formazione, questa capacità consente anche al servizio di essere adattabile a un’ampia gamma di attività di ispezione all’interno di contesti industriali. Dopo aver analizzato i dati, Amazon Lookout for Vision segnala quindi immagini diverse dalla linea di base tramite la dashboard del servizio o l’API in tempo reale “DetectAnomalies” in modo da poter intraprendere le azioni appropriate.

La nuova soluzione di Aws è abbastanza sofisticata da mantenere un’elevata precisione con variazioni nell’angolo della fotocamera, nella posa e nell’illuminazione derivanti dai cambiamenti negli ambienti di lavoro. I clienti hanno anche la possibilità di fornire feedback sui risultati (ad esempio se una previsione ha identificato correttamente un’anomalia o meno) e Lookout for Vision riqualifica automaticamente il modello sottostante in modo che il servizio migliori continuamente.

Questa funzione consente alla tecnologia di adattarsi ai cambiamenti nel processo di produzione e persino di capire quando le variazioni sono consentite o non in base al feedback dei clienti. Ciò significa che i clienti possono essere più agili e adattare i loro processi in base a vantaggi competitivi o fattori esterni che influenzano le loro operazioni.