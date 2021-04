Autodesk acquista Upchain: il prodotto nascerà sul cloud

Autodesk ha annunciato di aver acquisito Upchain, una startup con sede a Toronto che offre un servizio di gestione del ciclo di vita del prodotto basato su cloud.

Le due società, che non hanno rivelato il prezzo di acquisizione, si aspettano che la transazione si concluda entro il 31 luglio 2021.

Upchain serve una base di clienti diversificata in diversi settori, tra cui automobilistico e aerospaziale, macchine industriali, trasporti, intrattenimento, tessuti e abbigliamento.

L’acquisizione consente ad Autodesk di offrire più valore a ingegneri, produttori, fornitori e altre parti interessate aumentando la collaborazione lungo la catena di valore del prodotto decentralizzata, indipendentemente dal sistema CAD.

Upchain ha creato una piattaforma cloud unificata che elimina i confini delle tradizionali tecnologie PLM e PDM, aiutando i produttori a gestire la complessità tra i team mettendo i dati al centro del processo di sviluppo del prodotto.

Andrew Anagnost, Presidente e Ceo di Autodesk ha dichiarato che la resilienza e la collaborazione non sono mai state così critiche per i produttori mentre affrontano la crescente complessità dello sviluppo di nuovi prodotti.

Autodesk è impegnata a soddisfare queste esigenze offrendo la piattaforma di progettazione e produzione end-to-end più solida nel cloud. La convergenza di dati e processi sta trasformando il settore.

Integrando Upchain con le offerte Autodesk esistenti, i clienti saranno in grado di spostare facilmente i dati senza barriere e avranno la possibilità di sbloccare e sfruttare informazioni preziose che possono tradursi in nuove idee e successo aziendale.

Autodesk manterrà l’approccio aperto di Upchain ai dati, supportando l’integrazione non solo con soluzioni come Inventor, AutoCAD e Fusion 360, ma anche con altri sistemi CAD comunemente utilizzati nell’industria manifatturiera.

John Laslavic, Ceo e fondatore di Upchain, ha affermato che Upchain è focalizzata in modo particolare sulla collaborazione cloud di livello superiore durante l’intero ciclo di vita del prodotto, cambiando il modo in cui le persone lavorano insieme in modo che tutti abbiano accesso ai dati di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Autodesk condivide la visione di Upchain di semplificare radicalmente il modo in cui ingegneri e produttori dell’intera catena di valore collaborano e portano un prodotto di alta qualità sul mercato più rapidamente.

Laslavic ha concluso esprimendo il proprio entusiasmo per il percorso congiunto che attende Autodesk e Upchain.