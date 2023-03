AutoCAD per Mac 2024: ora con supporto Apple Silicon e in italiano

Autodesk ha annunciato che AutoCAD per Mac 2024 è disponibile. Introduce miglioramenti e nuove funzionalità che aumentano le prestazioni, consentono una maggiore collaborazione e permettono di risparmiare tempo in termini di automazione.

La novità più interessante è che, per la prima volta, AutoCAD per Mac 2024 e AutoCAD LT per Mac 2024 funzionano in modo nativo su entrambe le architetture, Intel e Apple Silicon, compresi i chip M1 e M2 della serie M di Apple.

Il supporto nativo per Apple Silicon – afferma Autodesk – può aumentare le prestazioni complessive fino a due volte, rispetto alla versione 2023. Ma non è questa l’unica novità.

Con le nuove funzioni di Markup Import e Markup Assist, esclusive di AutoCAD, è possibile utilizzare il machine learning per identificare i markup e fornire un modo per visualizzare e inserire le revisioni dei disegni con un minore sforzo manuale. Le revisioni possono essere importate come file PDF o jpeg e possono riguardare l’intero disegno o una sua parte e vengono inserite in una nuova traccia.

È possibile utilizzare Markup Import per sovrapporre una scansione o una fotografia di un disegno con revisioni disegnate a mano o al computer. Ad esempio, se si dispone di una versione PDF del disegno a cui sono state aggiunte note di testo e di revisione, è possibile utilizzare Markup Import per sovrapporre il disegno revisionato all’originale. Oppure, se si dispone di una versione stampata del disegno che contiene note di revisione scritte a mano, è possibile fotografare la versione stampata e importarla come JPG o PNG. Il file importato viene automaticamente posizionato e allineato al file di disegno in una nuova traccia.

Markup Assist consente di inserire i markup identificati nel disegno come geometria e può rilevare alcune istruzioni e testi di marcatura come sposta, copia o cancella. È possibile modificare il testo prima di inserirlo o scegliere di copiare il testo negli appunti.

Inoltre, AutoCAD include aggiornamenti per l’ambiente Trace: Drawing Background e Faded Markup sono disponibili come nuove impostazioni.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti disponibili sia in AutoCAD che in AutoCAD LT, è possibile posizionare automaticamente i blocchi nel disegno deducendo la posizione del blocco successivo in base al punto in cui sono stati inseriti gli stessi blocchi nel file DWG, riducendo il numero di clic e risparmiando tempo.

L’ambiente Trace continua a migliorare e ora include il nuovo comando COPYFROMTRACE e nuovi controlli delle impostazioni sulla barra degli strumenti. Ci sono miglioramenti riguardanti il colore di sfondo per alcune visualizzazioni, nella finestra di dialogo delle preferenze. È possibile utilizzare un dispositivo 3Dconnexion per riorientare e navigare nella vista di un modello.

Inoltre, un aggiornamento importante per gli utenti del nostro Paese: AutoCAD per Mac ora supporta l’italiano e lo spagnolo. È possibile cambiare la lingua nella finestra di dialogo delle Preferenze dell’applicazione.

Nella sezione Help del sito Autodesk è possibile ottenere informazioni su tutte le novità di AutoCAD per Mac 2024.

Chi non è utente Autodesk, può scaricare una versione trial del software, sempre dal sito di Autodesk.