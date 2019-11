Autodesk University 2019, qui il futuro è sostenibile

Il motto “Better Starts Here” è stato il motto con cui si è aperto il Keynote dell’evento Autodesk University 2019 in corso di svolgimento a Las Vegas.

A salire sul palco non poteva che essere Andrew Anagnost, il Ceo di Autodesk.

Il futuro, nella visione di Anagnost, presenterà molteplici possibilità ed altrettante sfide per le organizzazioni.

Quale miglior modo di affrontare tutto questo di progettarlo adeguatamente? Ed ecco che Autodesk entra in scena, offrendo scalabilità produttività ed ecologia.

La popolazione cresce, ed è essenziale ridurre gli sprechi di materiale, e la creazione di rifiuti difficilmente smaltibili. Solo una adeguata ed efficace preparazione consente di minimizzare gli impatti ambientali, continua il Ceo.

L’esempio di Skystone è illuminante: uno straordinario mix di software di progettazione semplice ed efficace e di una adeguata supply chain, che produce risultati eccellenti. Efficienza, modularità degli ambienti, e rapidità di realizzazione abilitano le imprese costruttrici e gli operatori del settore ad un livello decisamente superiore.

Inoltre, questa economia di scala abilitata da Autodesk è destinata a riversarsi anche sugli strati più bassi della società.

Le soluzioni così realizzare sono infatti così scalabili da adattarsi senza problemi sia ad appartamenti piccoli ma extra lusso, che a unità abitative semplici ma perfettamente sicure e a basso costo. Un bel modo di coniugare efficienza e temi sociali, Basta una sola persona, e poche ore di lavoro, a progettare da zero una casa, come ha dichiarato Elizabeth Hausler, fondatrice e Ceo di Build Change.

3 miliardi di persone potranno vivere in abitazioni perfettamente sicure, a basso cost ed impatto ambientale. Non solo: Build Change sostiene che questo costituirebbe anche un importante momento di riscatto sociale, aiutando le persone ad emergere da stati di povertà assoluta, guadagnando una professionalità e, in sintesi, “costruendo” il proprio futuro.

Vivere in una casa sicura e migliore, conclude Hausler, significa anche dare una vita migliore alle persone. A miliardi di persone.

Una idea rivoluzionaria, certo. Ma altrettanto sensata: perfino in Italia assistiamo quasi quotidianamente ai costi enormi per reagire a disastri ambientali, e spesso aggravati da costruzioni vetuste e prive di un qualsiasi livello di resilienza ad eventi ambientali avversi.

Anche Airbus ha collaborato con Autodesk, nel percorso verso una completa reingegnerizzazione dei propri processi produttivi, a partire dagli spazi utilizzati. Che devono essere ecosostenibili, ma anche economicamente convenienti.

Autodesk ha supportato Airbus perfino nel valutare i flussi di lavoro, i movimenti di pezzi da assemblare e gli spostamenti delle persone nella factory, ottimizzando significativamente il risultato finale.

Come ha voluto indicare il Ceo, non ci sono limiti alle esigenze di progettazione, e per ogni necessità Autodesk sembra avere la risposta adatta. Oltre ad una non comune capacità di ascolto delle esigenze dei clienti.