Arriva da MacPaw uno dei primi annunci di app store iOS alternativi

MacPaw, azienda ucraina di sviluppo di software per macOS e iOS, ha annunciato oggi la versione beta di Setapp Mobile nell’UE, che sarà disponibile da aprile. Questa iniziativa – afferma il team di MacPaw – segna una tappa significativa nel percorso dell’azienda verso la creazione di un ecosistema di app più equo, innovativo e incentrato sull’utente.

Setapp di MacPaw è una piattaforma su abbonamento che offre agli utenti una raccolta curata di app per Mac e iOS. La piattaforma – sottolinea la società ucraina – intende supportare gli sviluppatori allineando i compensi all’utilizzo e al valore di mercato delle app, favorendo così un fiorente ecosistema di innovazione.

Ora Setapp sarà disponibile direttamente sui dispositivi iOS, consentendo un’esperienza utente più integrata e conveniente. Questa espansione promette una selezione diversificata di applicazioni premium per gli utenti e un ambiente di supporto per gli sviluppatori.

MacPaw è dunque una delle prime aziende ad annunciare concretamente il lancio di uno store alternativo per le app, da quando Apple ha annunciato le modifiche che arriveranno per rispettare le direttive del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Modifiche che Apple non considera positivamente, perché secondo la società di Cupertino porteranno rischi anche per la sicurezza dei sistemi iOS. Di recente, anche Epic Games ha annunciato che aprirà il proprio store iOS alternativo entro l’anno.

“Stiamo tracciando un nuovo percorso per l’industria del software verso un ecosistema di app migliore e più diversificato. Questo offrirà ai clienti più scelte e una migliore esperienza d’uso complessiva“, ha dichiarato Oleksandr Kosovan, CEO e fondatore di MacPaw. “Con Setapp la nostra promessa è semplice: offrire software e strumenti che semplificano il flusso di lavoro, accendono la creatività e amplificano l’impatto. Curiamo attentamente la nostra collezione, assicurandoci che ogni app, ogni funzione e ogni aggiornamento sia in linea con la nostra filosofia di significativa efficienza“.

Per gli utenti, afferma l’azienda, Setapp offre un’esperienza unica con il suo servizio di abbonamento singolo a una collezione curata di app premium per macOS e iOS, semplificando la scoperta e la gestione del software. Gli utenti hanno accesso a un’ampia gamma di strumenti per la produttività, la creatività e la gestione del sistema, senza pubblicità e acquisti in-app. Gli aggiornamenti sono gratuiti e garantiscono la disponibilità delle versioni e delle funzionalità più recenti.

La versione beta presenterà un assortimento accuratamente selezionato di applicazioni, tra cui le preferite dagli utenti del catalogo Setapp. Tra le categorie (insieme ad altre) ci sono:

produttività e strumenti aziendali; Software creativo e di design; Lifestyle e produttività; Utility; Tool professionali specializzati.

Chi è interessato ad accedere a Setapp Mobile può iscriversi alla lista d’attesa, per partecipare a quello che MacPaw definisce “un viaggio trasformativo che rimodellerà il panorama delle app per iOS”.

Inoltre, MacPaw sta cercando attivamente sviluppatori iOS desiderosi di unirsi a Setapp Mobile. Gli sviluppatori interessati a unirsi a Setapp su iOS possono candidarsi attraverso la piattaforma online.