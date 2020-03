Anche Apple deve piegarsi alle norme e alle indicazioni precauzionali introdotte ormai in quasi ogni parte del mondo in risposta all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus, e ha annunciato che la WWDC 2020, la sua Worldwide Developers Conference annuale, si terrà anche quest’anno a giugno, ma con un nuovo formato online.

Considerata la pericolosità di mettere insieme in un posto pubblico centinaia e anche migliaia di persone, e dopo l’annullamento del Mobile World Congress 2020 e di numerosi altri eventi internazionali, le società big tech stanno scegliendo sempre più spesso un approccio smart, connesso e completamente (ed esclusivamente) digitale per le loro conferenze: è avvenuto ad esempio per Google Cloud Next 20: Digital Connect e per Ibm Think 2020.

E ora arriva anche l’annuncio della decisione della società di Cupertino: la WWDC 2020, giunta alla sua 31ª edizione, si terrà nel mese di giugno ma non nella consueta forma: invece, adotterà un nuovo formato online che sarà comunque ricco, assicura Apple, di contenuti per utenti, stampa e sviluppatori.

Come ribadisce in modo chiaro il nome della conferenza, la WWDC è un evento dedicato in modo specifico alla comunità di sviluppatori dei sistemi e dei dispositivi Apple. Anche l’evento online del 2020, secondo quanto sta programmando Cupertino, offrirà a milioni di sviluppatori un’opportunità per accedere in anteprima al futuro di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, e per interagire con gli ingegneri Apple con l’obiettivo di creare app e soluzioni per i clienti in tutto il mondo.

Essendo focalizzato sullo sviluppo, i protagonisti principali della WWDC sono infatti, solitamente, i sistemi operativi di Apple, dei quali è consuetudine che vengano presentate (nonché rilasciate in anteprima le beta agli sviluppatori) le ultime versioni durante la conferenza. Ma non mancano le anteprime hardware, al keynote delle scorse edizioni della WWDC: lo scorso anno c’era stato ad esempio il debutto ufficiale del Mac Pro di nuova generazione, reso disponibile poi per l’acquisto qualche mese dopo.

Al momento non ci sono molti dettagli sulle modalità, sul programma e sui contenuti: Apple li fornirà nelle prossime settimane agli sviluppatori via email, nell’app Apple Developer e sul sito web Apple Developer.

Apple ha inoltre annunciato che destinerà un milione di dollari alle organizzazioni locali di San Jose per compensare la perdita di profitti derivante dal nuovo formato online della WWDC.

Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, ha dichiarato: “La WWDC di giugno raggiungerà milioni di sviluppatori in tutto il mondo in un modalità innovativa, riunendo l’intera comunità di sviluppo in una nuova esperienza. L’attuale situazione sanitaria ci ha spinti a creare per la WWDC 2020 un nuovo formato che prevede un programma completo con keynote e sessioni online, per offrire un’eccellente esperienza di formazione a tutta la comunità di sviluppatori, in ogni angolo del globo. Comunicheremo tutti i dettagli nelle prossime settimane”.

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, ha aggiunto: “Con tutti i nuovi prodotti e le nuove tecnologie su cui stiamo lavorando, la WWDC 2020 sarà un evento grandioso. Non vedo l’ora che i nostri sviluppatori mettano le mani sul nuovo codice, e interagiscano in modi innovativi con gli ingegneri Apple che oggi sono al lavoro per creare le tecnologie e i framework che plasmeranno il futuro delle piattaforme Apple”.