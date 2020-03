IBM Think 2020 non si arrende al coronavirus e diventa un evento digitale “on air”

Ibm non si arrende alla epidemia coronavirus, e rilancia: Ibm Think 2020 non si terrà a San Francisco (evento per il quale eravamo stati invitati) ma diventerà un evento digitale “on air”.

Come pianificato, Ibm Think 2020 si terrà dal 5 al 7 maggio.e sarà un evento globale e digital, trasformandosi da evento “to be there” a evento “on air”, per diventare un’entusiasmante combinazione di contenuti in streaming dal vivo, sessioni interattive e eventi nell’evento, che metteranno in evidenza le tecnologie e l’esperienza di Ibm senza sottoporre tutti i gli invitati al rischio di viaggiare, con tutti i disagi causati dalla emergenza coronavirus globale. Tutti gli aggiornamenti dell’evento verranno condivisi a questo link.

La società americana ha inoltre adottato nuove restrizioni di viaggio fino alla fine di marzo per la sicurezza dei propri dipendenti e clienti, in linea con le indicazioni fornite da parte dell’OMS.

IBM ha deciso di sospendere tutti i viaggi nazionali per riunioni interne e per la partecipazione a tutti gli eventi esterni con più di 1000 partecipanti. Inoltre, tutti i viaggi internazionali saranno drasticamente ridotti alle sole situazioni business-critical quando i metodi virtuali sono insufficienti. Se i dipendenti di Ibm hanno in programma un viaggio personale in luoghi considerati a rischio, devono informare il proprio manager e devono sottoporsi ad auto-quarantena per 14 giorni dopo che il loro viaggio è giunto al termine, secondo le raccomandazioni delle organizzazioni sanitarie. Inoltre, sono consentiti viaggi nazionali per lavoro con i clienti e gli IBMer sono incoraggiati a tenere riunioni ed eventi sfruttando tecnologie di streaming e smart working.