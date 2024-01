Apple Vision Pro sarà disponibile dal 2 febbraio negli Stati Uniti

Si erano intensificati i rumor al riguardo, ultimamente, e ora arriva la conferma ufficiale: Apple ha annunciato che Apple Vision Pro sarà disponibile a partire da venerdì 2 febbraio in tutti gli Apple Store statunitensi e nell’Apple Store online.

Apple descrive Vision Pro come un “rivoluzionario computer spaziale” che trasforma il modo in cui le persone lavorano, collaborano, si connettono, rivivono i ricordi e si divertono. Il nuovo dispositivo fonde perfettamente i contenuti digitali con il mondo fisico e sblocca potenti esperienze spaziali in visionOS, controllate dagli input più naturali e intuitivi possibili: gli occhi, le mani e la voce dell’utente.

Un nuovo App Store offre agli utenti l’accesso a oltre 1 milione di app compatibili tra iOS e iPadOS, oltre a nuove esperienze che sfruttano le capacità uniche di Vision Pro. I preordini per Apple Vision Pro iniziano venerdì 19 gennaio alle ore 5:00 PST.

“L’era dello spatial computing è arrivata“, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Apple Vision Pro è il dispositivo elettronico di consumo più avanzato mai creato. La sua rivoluzionaria e magica interfaccia utente ridefinirà il nostro modo di connetterci, creare ed esplorare“.

Apple Vision Pro segna il debutto non solo di una nuova categoria di dispositivi per la società di Cupertino, ma di un intero nuovo ecosistema. L’headset di realtà estesa è alimentato da visionOS, che si basa su decenni di innovazione ingegneristica portata avanti da Apple in macOS, iOS e iPadOS. visionOS offre potenti esperienze spaziali, sbloccando nuove opportunità al lavoro e a casa.

Grazie a una innovativa interfaccia utente tridimensionale e a un sistema di input controllato interamente dagli occhi, dalle mani e dalla voce dell’utente, la navigazione risulta quasi “magica”. Gesti intuitivi consentono agli utenti di interagire con le app semplicemente guardandole, facendo tap con le dita per selezionare, sfiorando il polso per scorrere o utilizzando una tastiera virtuale o la dettatura per digitare. Con Siri, gli utenti possono aprire o chiudere rapidamente le app, riprodurre contenuti multimediali e molto altro.

Gli utenti possono anche immergersi negli Ambienti – paesaggi dinamici e bellissimi come i parchi nazionali di Haleakalā, Joshua Tree e Yosemite, e persino la superficie della luna – che li aiutano a concentrarsi o a ridurre la confusione negli spazi affollati. Con Environments, il mondo di un utente può crescere oltre le dimensioni di una stanza fisica. Con una semplice rotazione della Digital Crown, gli utenti possono controllare la presenza o l’immersione in un ambiente.

Nella visione della società di Cupertino, Apple Vision Pro dà una nuova dimensione (pressoché letteralmente) al personal computing, cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro app. L’interfaccia tridimensionale libera le app dai confini del display, in modo che possano apparire una accanto all’altra in qualsiasi scala, offrendo uno spazio di lavoro di ultima generazione e creando un canvas infinito per il multitasking e la collaborazione.

Poiché visionOS sfrutta i framework esistenti per gli sviluppatori, più di 1 milione di app già note su iOS e iPadOS sono disponibili su Apple Vision Pro e funzionano automaticamente con il nuovo sistema di input. Vision Pro dispone anche di un App Store del tutto nuovo, dove gli utenti possono trovare applicazioni che offrono esperienze di spatial computing diverse da qualsiasi altra piattaforma. Le app possono essere disposte ovunque e ridimensionate alla dimensione perfetta, consentendo all’utente di rimanere presente nel proprio spazio.

Con le principali app di produttività e collaborazione come Fantastical, Freeform, JigSpace, le app di Microsoft 365 e Slack, Apple Vision Pro è uno strumento di produttività ideale per le attività quotidiane, sottolinea Apple. Le app possono essere affiancate in qualsiasi scala per un multitasking sorprendente e, grazie al supporto di Magic Keyboard e Magic Trackpad, gli utenti possono creare lo spazio di lavoro perfetto. Con Mac Virtual Display, gli utenti possono anche portare le potenti capacità del loro Mac all’interno di Vision Pro, creando un enorme display 4K privato e portatile, ideale per i flussi di lavoro professionali.

Per le esperienze di intrattenimento, Apple Vision Pro è dotato di schermi ad altissima risoluzione che offrono più pixel di un televisore 4K per ogni occhio, consentendo agli utenti di guardare film e programmi TV da Apple TV+, Disney+, Max e altri servizi come su uno schermo largo 30 metri con supporto per i contenuti HDR. All’interno dell’app Apple TV, gli utenti possono accedere a più di 150 titoli in 3D con una profondità sorprendente, ovunque si trovino. Vision Pro introduce anche Apple Immersive Video, un nuovo formato di intrattenimento sperimentato da Apple che porta gli utenti all’interno dell’azione con registrazioni 8K tridimensionali a 180 gradi catturate con audio spaziale. Gli utenti possono anche godere di nuove esperienze interattive come Encounter Dinosaurs.

Per non parlare del gaming. I giocatori possono accedere ai giochi sull’App Store, compresi più di 250 titoli su Apple Arcade. Giochi di successo come NBA 2K24 Arcade Edition e Sonic Dream Team possono essere giocati su uno schermo grande quanto si vuole, con un audio immersivo e il supporto dei più diffusi controller per il gaming. I nuovi giochi spaziali, tra cui Game Room, What the Golf? e Super Fruit Ninja, sfruttano le potenti capacità di Apple Vision Pro per trasformare lo spazio intorno ai giocatori, offrendo esperienze di gioco uniche e coinvolgenti.

Apple Vision Pro permette anche agli utenti di catturare e rivivere i loro ricordi preferiti in modi completamente nuovi. Le foto e i video spaziali trasportano gli utenti in un momento speciale, mentre l’audio spaziale rende l’esperienza incredibilmente coinvolgente. Quando gli utenti sono in viaggio, possono catturare video spaziali sul loro iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max e riviverli su Vision Pro. Gli utenti possono anche visualizzare tutte le foto e i video a grandezza naturale, con colori brillanti e dettagli spettacolari, compresi i panorami che si espandono e avvolgono l’utente, facendogli sentire come se si trovasse proprio nel luogo in cui sono stati acquisiti.

FaceTime su Apple Vision Pro sfrutta lo spazio intorno all’utente in modo che tutti i partecipanti alla chiamata appaiano a grandezza naturale, mentre l’audio spaziale fa sembrare che la voce di ogni persona provenga dalla posizione del suo riquadro. Se un utente indossa Vision Pro durante FaceTime, appare come Persona, mentre gli altri che si uniscono da un Mac, iPad o iPhone appaiono in un riquadro.

Persona è una rappresentazione spaziale autentica di un utente Apple Vision Pro che consente agli altri partecipanti alla chiamata di vedere le sue espressioni facciali e i movimenti delle mani, il tutto in tempo reale. Utilizzando tecniche di apprendimento automatico, è possibile creare un personaggio in pochi minuti utilizzando Vision Pro e questi funzionano anche con applicazioni di videoconferenza di terze parti, come Zoom, Cisco Webex e Microsoft Teams.

Apple Vision Pro si basa sull’innovazione e sull’esperienza di Apple nella progettazione di prodotti ad alte prestazioni come il Mac, l’iPhone e gli indossabili come l’Apple Watch, culminando in quello che per l’azienda americana rappresenta il dispositivo di elettronica personale più avanzato di sempre. Una quantità sorprendente di tecnologia è racchiusa in un design elegante e compatto che utilizza i materiali più avanzati possibili per raggiungere obiettivi ambiziosi in termini di prestazioni, mobilità e indossabilità.

Apple Vision Pro è stato progettato come sistema modulare per consentire agli utenti di personalizzare la vestibilità. Un unico pezzo di vetro stratificato tridimensionale si curva delicatamente intorno al viso dell’utente e confluisce nella montatura in lega di alluminio personalizzata. Il Light Seal è realizzato in un tessuto morbido e disponibile in una gamma di forme e dimensioni, che si flette per adattarsi al viso dell’utente per una vestibilità precisa. Le cinghie flessibili assicurano che l’audio rimanga vicino alle orecchie dell’utente, mentre le fasce Solo Knit Band e Dual Loop Band in dotazione consentono agli utenti di trovare l’adattamento ottimale. Per chi ha bisogno di correggere la vista, gli inserti ottici ZEISS sono disponibili con prescrizione medica o come lettori che si agganciano magneticamente a Vision Pro, consentendo agli utenti di sfruttare appieno la nitidezza e chiarezza del display.

Apple Vision Pro – sottolinea ancora l’azienda – è stato progettato per offrire prestazioni di calcolo di livello elevato in un formato compatto e indossabile. Dotato di un innovativo sistema di visualizzazione ad altissima risoluzione costruito sulla base del silicio Apple, Vision Pro utilizza la tecnologia micro-OLED per racchiudere 23 milioni di pixel in due display, ciascuno delle dimensioni di un francobollo, con colori ampi e un’elevata gamma dinamica. Questa innovazione tecnologica, combinata con lenti personalizzate che consentono un’incredibile nitidezza e chiarezza e con l’audio spaziale avanzato, offre esperienze che Apple definisce sbalorditive.

Apple Vision Pro è inoltre dotato di un sistema di tracciamento oculare ad alte prestazioni che utilizza telecamere ad alta velocità e un anello di LED che proiettano schemi di luce invisibili sugli occhi dell’utente per un input reattivo e intuitivo. Per aiutare l’utente a rimanere in contatto con le persone che lo circondano, Apple ha progettato una nuova e rivoluzionaria funzione chiamata EyeSight. Quando una persona si avvicina a qualcuno che indossa Vision Pro, il dispositivo appare trasparente, lasciando che l’utente lo veda e visualizzando al contempo gli occhi dell’utente. Quando l’utente è immerso in un ambiente o sta utilizzando un’applicazione, EyeSight fornisce indicazioni visive agli altri su ciò su cui l’utente si sta focalizzando.

L’innovativo display, le esperienze audio avanzate, il sistema di tracciamento oculare ad alte prestazioni e altro ancora sono alimentati dalla piattaforma Apple Silicon in un esclusivo design a doppio chip. Il chip M2 offre potenti prestazioni autonome, mentre il nuovo chip R1 elabora gli input provenienti da 12 fotocamere, cinque sensori e sei microfoni per garantire che i contenuti sembrino apparire proprio davanti agli occhi dell’utente.

Apple Vision Pro offre privacy e sicurezza ai vertici del settore, assicura Apple. Optic ID è un nuovo sistema di autenticazione che analizza l’iride dell’utente per sbloccare Vision Pro, compilare automaticamente le password e completare i pagamenti con Apple Pay. La posizione dello sguardo dell’utente rimane privata durante la navigazione in Vision Pro e le informazioni sul tracciamento oculare non vengono condivise con Apple, app di terze parti o siti web. EyeSight include anche un indicatore visivo che rende chiaro agli altri quando l’utente sta catturando una foto o un video spaziale.

Come per tutti i prodotti Apple, le potenti funzioni di accessibilità sono state integrate in visionOS. Le principali funzioni di accessibilità, come VoiceOver, Zoom, Switch Control, Accesso guidato e altre ancora, sono state ripensate per lo spatial computing. Gli utenti possono interagire con Apple Vision Pro interamente con gli occhi, con le mani o con la voce, o con qualsiasi combinazione che funzioni al meglio per loro. Possono selezionare un metodo di input preferito, come gli occhi, il dito o il polso, utilizzando il Pointer Control, soffermarsi su un elemento di VisionOS per alcuni secondi per simulare un tocco, utilizzando il Dwell Control, o semplicemente utilizzare i comandi vocali per le attività di Vision Pro utilizzando il Voice Control. Se l’input da entrambi gli occhi non è possibile, visionOS consente anche il tracciamento oculare con un occhio dominante.

Apple Vision Pro, infine, è stato progettato nel rispetto dell’ambiente, con il 100 percento di elementi di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100 percento di saldature a stagno e placcature in oro riciclate in diversi circuiti stampati. Il telaio e l’alloggiamento della batteria contengono il 100 percento di alluminio riciclato, mentre il Light Seal e il Solo Knit Band sono realizzati ciascuno con oltre il 70 percento di filato riciclato. Vision Pro soddisfa gli elevati standard di efficienza energetica di Apple ed è privo di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati, PVC e berillio. L’imballaggio è al 100% in fibra, avvicinando Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Oggi, Apple è neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica per le sue attività aziendali globali ed entro il 2030 intende esserlo per l’intera catena di produzione e per il ciclo di vita di ogni prodotto.

Apple Vision Pro sarà disponibile a partire da 3.499 dollari (USA) con 256 GB di memoria. I preordini per Apple Vision Pro inizieranno venerdì 19 gennaio alle 5 a.m. PST, mentre la disponibilità inizierà venerdì 2 febbraio. Sarà disponibile in tutti gli Apple Store statunitensi e nell’Apple Store online.