Apple Vision Pro in arrivo: il lancio potrebbe essere all’inizio di febbraio

Secondo indiscrezioni rilanciate dall’analista della supply chain Ming-Chi Kuo e riportate da diverse testate internazionali di settore, le unità di Vision Pro, il visore di realtà estesa di Apple, sarebbero pronte a essere immesse nella rete distributiva.

Gli ultimi rumor parlano di spedizioni di massa che dovrebbero iniziare nel corso della prima settimana di gennaio e l’arrivo negli store potrebbe essere molto vicino, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio.

Teniamo sempre presente che, innanzitutto, si tratta al momento solo di voci e indiscrezioni prive di conferme ufficiali. Inoltre, inizialmente Apple Vision Pro sarà disponibile solo negli Stati Uniti (con la disponibilità in altri Paesi che dovrebbe seguire nel corso dell’anno).

I rumor sono comunque compatibili da quanto anticipato da Apple, che sin dal primo annuncio avvenuto a giugno del 2023 aveva parlato degli inizi del 2024 come tempistica per la disponibilità, una data (seppur indicativa) tutt’ora indicata nella pagina web del nuovo e atteso prodotto della società di Cupertino.

Sempre secondo Kuo, la prima ondata di spedizioni dovrebbe raggiungere all’incirca le 500.000 unità nel 2024.

La previsione è inoltre compatibile anche con quanto aveva riportato in precedenza Bloomberg, secondo cui Apple stava intensificando la produzione di Vision Pro in vista dell’imminente lancio.

Secondo il tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, la produzione dei nuovi headset Apple procede a piena velocità da alcune settimane in vista di un obiettivo che sarebbe stato fissato per la fine di gennaio, per un debutto nella rete di vendita che dovrebbe avvenire a febbraio.

Sarebbero stati scoperti anche dei depositi di brevetti da parte di Apple, sempre relativi al nuovo Apple Vision Pro. E, nel frattempo, gli sviluppatori hanno già da tempo a disposizione gli strumenti sia software che hardware per iniziare a creare app per la nuova piattaforma di spatial computing.

Sembra dunque tutto pronto per il debutto del nuovo prodotto e del nuovo ecosistema della società di Cupertino, per la quale Apple Vision Pro sarà senz’altro una delle novità più importanti del 2024.